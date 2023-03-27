Італійський тренер Антоніо Конте покинув лондонський "Тоттенхем".

Знаменитий італійський фахівець Антоніо Конте був звільнений з посади головного тренера "Тоттенхема".

Контракт з наставником був розірваний за взаємною згодою, повідомляє офіційний сайт лондонського клубу.

"Головний тренер Антоніо Конте покинув клуб за обопільною згодою. Ми вийшли в Лігу чемпіонів в перший сезон Антоніо в клубі. Ми дякуємо Антоніо за його внесок і бажаємо йому всього найкращого в майбутньому", - йдеться в повідомленні прес-служби "шпор".

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Виконуючим обов'язки головного тренера "Тоттенхема" до кінця сезону призначений Крістіан Стелліні. Його помічником буде працювати Райан Мейсон.

Звільнення Антоніо Конте прокоментував президент "Тоттенхема" Даніель Леві.

"У нас залишилося 10 ігор Прем'єр-ліги, і нас чекає боротьба за місце в Лізі чемпіонів. Нам усім потрібно згуртуватися. Кожен повинен зробити все можливе, щоб забезпечити якомога вищий результат для нашого клубу і чудових, відданих уболівальників", - наводить слова Леві сайт клубу.

Антоніо Конте працював у "Тоттенхемі" з листопада 2021 року. Під його керівництвом "шпори" зіграли 76матчів, в яких здобули 41 перемогу, 12 разів зіграли внічию і зазнали 23 поразки.

Очікується, що в новому сезоні "Тоттенхем" може очолити німецький тренер Юліан Нагельсманн.

Додамо, що на даний момент "Тоттенхем" займає четверте місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, набравши 49 очок після 28 матчів.

У наступному турі АПЛ "Тоттенхем" зіграє з "Евертоном". Гра запланована на 3 квітня.

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