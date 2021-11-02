Антоніо Конте повернувся до Англії.

Новим головним тренером лондонського "Тоттенхема" став італійський фахівець Антоніо Конте.

Про це повідомив офіційний Twitter клубу.

52-річний наставник підписав контракт зі "шпорами" на півтора року з можливістю продовження. Конте замінив на посаді тренера португальця Нуну Ешпіріту Санту, котрого звільнили за незадовільні результати після поразки "Ман Юнайтед".

Нуну Санту було призначено на посаду тренера "Тоттенхема" 30 червня 2021-го, але він не пропрацював навіть до Різдва, хоч і був підписаний контракт до 2023 року.

"Тоттенхем" зараз розташований на 9-му місці в турнірній таблиці АПЛ - у них 15 очок після 10-ти матчів. Дебютує Конте 4 листопада в поєдинку Ліги конференцій проти нідерландського "Вітесса".

Антоніо Конте: кар'єра тренера

Конте тричі приводив "Ювентус" до чемпіонства Італії. Він очолював туринців з 2011 по 2014 рік.

В сезоні 2016/17 Антоніо разом з "Челсі" став чемпіоном Англії.

З літа 2019 року Конте був керманичем міланського "Інтера". У першому сезоні "Інтер" фінішував у Серії А другим, на 1 очко відставши від "Ювентуса". У сезоні 2020-2021 Конте привів команду до першого за 11 років чемпіонства.

Влітку 2021 року Антоніо покинув "Інтер" через розбіжності у поглядах з керівництвом щодо майбутнього розвитку команди.

На Євро-2016 Конте вивів збірну Італії до 1/4 фіналу.

Автор: Артем Будрін