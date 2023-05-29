Маурісіо Почеттіно повернувся в англійську Прем'єр-лігу.

Знаменитий аргентинський фахівець Маурісіо Почеттіно очолив "Челсі".

Як повідомляє офіційний сайт лондонського клубу, 51-річний тренер підписав з "синіми" контракт на два роки з можливістю продовження ще на сезон.

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До своїх обов'язків Маурісіо Почеттіно приступить з 1 липня 2023 року.

"Спортивна команда провела кропіткий і продуманий процес, яким правління пишається. Ми раді, що Маурісіо приєднається до"Челсі". Маурісіо - тренер світового рівня з видатним послужним списком. Ми всі з нетерпінням чекаємо його на борту", - йдеться в заяві клубу.

Повідомляється, що в тренерський штаб арегнтинського фахівця увійдуть Хесус Перес, Мігель Д'Агостіно, Тоні Хіменес і Себастьяно Почеттіно.

Відзначимо, що у Почеттіно вже є досвід роботи в англійській Прем'єр-лізі. Аргентинець тренував "Тоттенхем" і "Саутгемптон". Крім того, 51-річний тренер встиг попрацювати в Іспанії з "Еспаньолом" і у Франції з ПСЖ, який покинув в липні минулого року. З парижанами Маурісіо Почеттіно виграв чемпіонат Франції, Кубок і Суперкубок країни.

Як відомо, цей сезон "Челсі" починав під керівництвом Томаса Тухеля, але через погані результати і конфлікт з правлінням "синіх", німецького фахівця звільнили 7 вересня 2022 року. На його місце прийшов Грем Поттер, але у британського фахівця не вийшло поліпшити результати команди і він був відправлений у відставку 6 квітня 2023 року. Потім клуб призначив Френка Лемпарда тимчасовим тренером до кінця нинішнього сезону.

За підсумками сезону АПЛ "Челсі" посів 12-е місце в турнірній таблиці чемпіонату, набравши всього 44 очки.

Нагадаємо, у складі "Челсі" грає український вінгер Михайло Мудрик. Він перебрався в лондонський клуб з "Шахтаря" цієї зими. Сума трансферу склала 70 мільйонів євро. Ще 30 мільйонів євро "гірники" можуть отримати в якості бонусів.

У складі "Челсі" Мудрик зіграв 17 матчів і відзначився 2 результативними передачами.

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