У Сенегалі розраховують, що Садіо Мане зможе зіграти на світовій першості.

У вівторок, 8 листопада, в матчі 14-го туру чемпіонату Німеччини з футболу мюнхенська "Баварія" грала проти "Вердера" (6:1). Цей поєдинок невдало склався для головної зірки збірної Сенегалу Садіо Мане, який отримав пошкодження.

Як стало відомо після гри, Мане отримав травму підколінного сухожилля і, за попередніми даними, вибув на місяць. Відтак, зірка "Баварії" не зможе зіграти на ЧС-2022.

Генеральний секретар ФІФА від Сенегалу Фатьма Самура в інтерв'ю для Europe 1 прокоментувала пошкодження головного лідера сенегальців.

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"Травма Мане - це дуже сумна новина. Ми будемо використовувати шаманів, щоб допомогти йому. Чи ефективні вони? Я точно не знаю, чи дійсно вони допоможуть, але ми все одно збираємося це зробити.

Нам залишається сподіватися тільки на чудеса. Він повинен бути там. Садіо, ти повинен бути там 21 листопада!", - сказала Самура.

Додамо, що вболівальники збірної Сенегалу створили петицію з вимогою перенести проведення ЧС-2022 у зв'язку з травмою Садіо Мане.

"Найкращий гравець Африки Садіо Мане отримав травму, тому ми повинні відкласти чемпіонат світу заради нього!", - йдеться в заяві авторів петиції на Change.org.

ЗМІ також повідомляють, що незважаючи на травму, Садіо Мане все одно буде включений в заявку Сенегалу на ЧС-2022. Головний тренер збірної Аліу Сіссе оголосить склад команди на турнір 11 листопада.

Збірна Сенегалу на чемпіонаті світу-2022 зіграє в групі з Катаром, Нідерландами та Еквадором. Перший матч сенегальці проведуть 21 листопада проти національної команди Нідерландів.

Нагадаємо, Мане посів друге місце в голосуванні за "Золотий м'яч-2022", поступившись лише Каріму Бензема. У 2022 році Садіо Мане допоміг Сенегалу виграти Кубок Африки, а також зіграв ключову роль у матчі проти Єгипту у фіналі плей-офф за путівку до фінальної частини ЧС-2022.

В активі Мане 92 матчі і 33 голи за свою національну збірну Сенегалу.

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