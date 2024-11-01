Новим тренером "Манчестер Юнайтед" став 39-річний фахівець, який раніше тренував "Спортинг".

Головним тренером англійського футбольного клубу "Манчестер Юнайтед" став португальський фахівець Рубен Аморім, який раніше тренував "Спортинг". 39-річний колишній півзахисник підписав контракт із клубом до червня - до завершення сезону 2026/27.

На офіційному сайті "Манчестер Юнайтед" йдеться, що він приєднається до команди до червня 2027 року з опцією залишитися ще на один рік після того, як виконає свої зобов'язання перед нинішнім клубом. "Спортинг", зі свого боку, отримає компенсацію в розмірі 11 мільйонів євро.

Аморім приєднається до команди лише 11 листопада, до цього легендарний Руд ван Ністелрой керуватиме "МанЮнайтед".

Відео дня

Рубен Аморім - що про нього відомо

Аморім є "одним із найцікавіших і високо оцінюваних молодих тренерів". Ще як гравець, у складі "Бенфіки" він ставав чемпіоном Португалії, а також володарем Кубка і Суперкубка Португалії.

Як тренер він зі "Спортингом" двічі ставав чемпіоном Португалії (2020/21; 2023/24), володарем Суперкубка Португалії та Кубка португальської ліги.

Інші новини про футбольних тренерів

Раніше УНІАН повідомляв, що збірну Англії очолив один із найвідоміших європейських тренерів. Йдеться про Томаса Тухеля, який раніше тренував "Челсі" і ПСЖ та інші відомі клуби.

Крім того, Зінченко планує в майбутньому стати тренером "Шахтаря".

Вас також можуть зацікавити новини: