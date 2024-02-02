"Манчестер Юнайтед" займає сьому позицію в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги.

У четвер, 1 лютого, відбувся поєдинок 22-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Вулверхемптон" і "Манчестер Юнайтед".

Зустріч команд пройшла на стадіоні "Молінью" і завершилася перемогою гостей з рахунком 4:3.

На 5-й хвилині рахунок відкрили гості зусиллями Маркуса Рашфорда. Асистував англійцю данський нападник Расмус Хойлунд. На 22-й хвилині Расмус Хойлунд забив вже сам і збільшив перевагу гостей.

У другому таймі нападник "Вулверхемптона" Пабло Сарабія реалізував пенальті і відквитав один м'яч. На 75-й Скотт Мактоміней з передачі Бруну Фернандеша забив третій м'яч "Манчестер Юнайтед". На 85-й хвилині "вовки" забили другий м'яч - відзначився захисник з українським походженням Макс Кілман. Зрівняв рахунок португальський нападник Педру Нету. Асистував йому бразилець Матеус Кунья.

Вирвав три очки для "Манчестер Юнайтед" у компенсований до другого тайму час 18-річний півзахисник Коббі Майну, який забив переможний м'яч на 90+7-й хвилині.

"Вулверхемптон" - "Манчестер Юнайтед" - 3:4

Голи: Сарабія 71 (пен.), Кілман 85, Нету 90+5 - Рашфорд 5, Хойлунд 22, Мактоміней 75, Майну 90+7

"Вулвергемптон": Са, Кілман, Доусон, Тоті (Фрейзер 82), Семеду, Леміна, Дойл (Гомес 82), Догерті (Аіт-Нурі 55), Нету, Кунья, Беллегарде (Сарабія 64)

"Манчестер Юнайтед": Онана, Далот, Варан, Мартінес (Магуайр 86), Шоу, Майну, Каземіро (Мактоміней 73), Гарначо (Еванс 90+2), Фернандеш, Рашфорд (Антоні 73), Хойлунд (Форсон 86)

Попередження: Доусон 45+2, Кунья 89 - Каземіро 3, Мартінес 48, Онана 78, Гарначо 90+8, Шоу 90+10

Огляд матчу:

Після 22 зіграних матчів АПЛ "Манчестер Юнайтед" займає сьому позицію в турнірній таблиці з 35 очками. "Вулвергемптон" після поразки залишається на 11-му рядку з 29 балами.

У наступному турі чемпіонату Англії з футболу "Манчестер Юнайтед" зіграє проти "Вест Хема", а "Вулверхемптон" зустрінеться з лондонським "Челсі".

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