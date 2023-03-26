У збірної України є кадрові проблеми перед грою з англійцями.

У неділю, 26 березня, національна збірна України зіграє свій перший матч в рамках відбору на чемпіонат Європи-2024 з футболу. Суперником "синьо-жовтих" буде збірна Англії.

Напередодні поєдинку головний тренер збірної України Руслан Ротань оголосив зявку команди на гру.

Варто відзначити, що "синьо-жовтим" у грі з Англією не допоможе капітан команди Андрій Ярмоленко. 33-річний нападник знаходиться в розташуванні національної команди, проте так і не встиг повністю відновитися після травми.

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Також є серйозні проблеми у збірної в лінії оборони. У заявку на гру з англійцями Руслан Ротань не включив захисника київського "Динамо" Дениса Попова. Раніше розташування команди покинув центральний захисник "Борнмута" Ілля Забарний. Таким чином, в матчі проти Англії за збірну України дебютує новий гравець. Це буде або Олександр Сваток, або Едуард Сарапій. Один з них складе пару Миколі Матвієнку в центрі оборони. Очікується, що це буде Сваток, який напередодні відзначився забитим голів у контрольному матчі проти "Брентфорда".

Склад збірної України на матч з Англією

Воротар: Анатолій Трубін ("Шахтар" Донецьк), Андрій Лунін ("Реал", Іспанія), Микита Шевченко ("Олександрія")

Захисник: Олександр Караваєв, ("Динамо" Київ), Микола Матвієнко ("Шахтар" Донецьк), Віталій Миколенко ("Евертон", Англія), Едуард Соболь ("Страсбур", Франція), Олександр Сваток, Едуард Сарапій (обидва - "Дніпро-1"), Денис Мірошниченко ("Олександрія")

Півзахисник: Тарас Степаненко, Георгій Судаков, Артем Бондаренко (всі - "Шахтар" Донецьк), Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський (обидва - "Динамо" Київ), Олександр Піхальонок "(Дніпро-1"), Руслан Малиновський ("Олімпік Марсель", Франція), Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія), Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія), Михайло Мудрик ("Челсі", Англія), Євген Коноплянка ("Краковія", Польща)

Нападник: Роман Яремчук ("Брюгге", Бельгія), Артем Довбик ("Дніпро-1")

Збірні Англії та України зіграють матч другого туру відбору на Євро-2024 в Лондоні на стадіоні "Уемблі".

Нагадаємо, збірна України в кваліфікації ЧЄ-2024 грає в групі С, де їх суперниками є, крім Англії, також збірні Північної Македонії, Мальти та Італії.

У першому турі кваліфікації ЧЄ англійці обіграли збірну Італії з рахунком 2:1, А Північна Македонія з аналогічним рахунком виграла у Мальти.

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