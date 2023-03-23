У четвер, 23 березня, національна збірна України провела контрольний поєдинок проти другої команди англійського "Брентфорда".
Поєдинок проходив за зачиненими дверима, без представників ЗМІ та вболівальників.
Закінчилася гра перемогою "синьо-жовтих" з рахунком 2:0. Перший гол за українців у першому таймі забив Олександр Сваток з "Дніпра-1". Другий гол збірної України у другому таймі забив хавбек донецького "Шахтаря" Георгій Судаков.
"Брентфорд" 2 - збірна України - 0:2
Україна: Лунін, Миколенко, Матвієнко, Сваток, Караваєв, Степаненко, Малиновський, Бондаренко, Мудрик, Буяльський, Яремчук
Запасні: Шевченко, Соболь, Попов, Мірошниченко, Сарапій, Піхальонок, Судаков, Коноплянка, Циганков, Довбик
За резерв "Брентфорда" зіграли тільки два футболісти першої команди - Понтус Янсон і Джошуа Дасілва.
Додамо, що це була перша гра Руслана Ротаня в якості головного тренера національної збірної України. На цій посаді він змінив Олександра Петракова.
Нагадаємо, 26 березня на стадіоні "Уемблі" в Лондоні збірна України зіграє свій перший матч в рамках відбору на Євро-2024 з футболу. Суперником "синьо-жовтих" буде національна команда Англії. Початок гри - о 19:00 за київським часом.