Зірковий португалець хоче взяти участь у Євро-2024.

Зірковий екс-нападник "Манчестер Юнайтед" Кріштіану Роналду прийняв рішення щодо свого майбутнього в національній збірній Португалії.

За інформацією видання Correio da Manha, іменитий форвард планує продовжити свої виступи у складі португальської збірної. Роналду сподівається, що, незважаючи на свій 37-річний вік, буде і надалі корисний національній команді своєї країни.

Повідомляється, що Роналду визнав, що зараз знаходиться не в найкращій своїй формі. Однак вважає, що справа виключно у відсутності нормальної передсезонної підготовки.

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Кріштіану Роналду мотивує можливість зіграти за Португалію на Євро-2024 в Німеччині.

Нагадаємо, на ЧС-2022 збірна Португалії здобула перемоги у стартових двох турах мундіалю: проти Гани (3:2) та Уругваю (2:0). У третьому турі португальці сенсаційно засутпили Південній Кореї (1:2), проте ця поразка ніяк не завадила вийти їм у плей-офф турніру з першого місце.

В 1/8 фіналу ЧС-2022 Португалія розгромила Швейцарію (6:1). Однак в 1/4 фіналу португальці сенсаційно програли збірній Марокко і вилетіли з турніру.

Додамо, що Роналду розпочав ЧС-2022 у стартовому складі Португалії, однак у матчах плей-офф проти Швейцарії та Марокко зірковий форвард виходив з лави запасних.

На мундіалі в Катарі Роналду відзначився лише одним забитим голом – у першому турі проти збірної Гани.

Кріштіану Роналду: кар'єра в збірній Португалії

За національну збірну Португалії Роналду провів 196 матчів, що є найкращим результатом за всю історію збірних. Він зіграв на 13 турнірах і забивав на кожному з них.

Роналду забив 118 голів за збірну Португалії. Це рекордний показник в історії футболу.

На ЧС-2022 Кріштіану підкорився історичний рекорд - він став першим футболістом, який забивав хоча б один гол на п'яти різних чемпіонатах світу (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

З національною командою португалець виграв Євро-2016 і Лігу націй.

Роналду визнаний португальською футбольною федерацією найкращим гравцем в історії португальського футболу.

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