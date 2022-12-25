Ліонель Мессі заробив на 15 мільйонів доларів більше, ніж Кріштіану Роналду.

Видання Forbes опублікувало список топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів світу у 2022 році. При складанні рейтингу враховувалися доходи спортсменів за останні 12 місяців.

Очолив рейтинг футболіст ПСЖ і національної збірної Аргентини Ліонель Мессі. 35-річний нападник обійшов у рейтингу іменитого баскетболіста Леброна Джеймса, а також своїх колег по цеху - форварда збірної Португалії Кріштіану Роналду і бразильського нападника Неймара.

За поточний рік Мессі заробив 130 мільйонів доларів, 75 мільйонів склали зарплата і призові, 55 мільйонів - реклама.

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Дохід Леброна Джеймса склав 121,2 мільйона доларів. На третій позиції розташувався головний суперник Мессі - Кріштіану Роналду, який заробив 115 мільйонів доларів за поточний рік.

Топ-10 найбільш високооплачуваних спортсменів 2022 року

Ліонель Мессі (футбол) - 130 млн доларів (зарплата - 75 млн, реклама - 55 млн)

(футбол) - 130 млн доларів (зарплата - 75 млн, реклама - 55 млн) Леброн Джеймс (баскетбол) - 121,2 млн (41,2 + 80)

(баскетбол) - 121,2 млн (41,2 + 80) Кріштіану Роналду (футбол) - 115 млн (60 + 55)

(футбол) - 115 млн (60 + 55) Неймар (футбол) - 95 млн (70+25)

(футбол) - 95 млн (70+25) Стефен Каррі (баскетбол) - 92,8 млн (45,8 + 47)

(баскетбол) - 92,8 млн (45,8 + 47) Кевін Дюрант (баскетбол) - 92,1 млн (42,1 + 50)

(баскетбол) - 92,1 млн (42,1 + 50) Роджер Федерер (теніс) - 90,7 млн (0,7 + 90)

(теніс) - 90,7 млн (0,7 + 90) Сауль Альварес (бокс) - 90 млн (85 + 5)

(бокс) - 90 млн (85 + 5) Том Бреді (американський футбол) - 83,9 млн (31,9 + 52)

(американський футбол) - 83,9 млн (31,9 + 52) Янніс Адетокумбо (баскетбол) - 79,2 млн (44,2 + 35)

Примітно, що зарплата Ліонеля Мессі зменшилася більш ніж на 15 мільйонів доларів після його переходу з "Барселони" в ПСЖ. У каталонському клубі аргентинець заробляв понад 90 мільйонів доларів.

У поточному сезоні в складі ПСЖ Мессі зіграв 19 матчів, забив 12 голів і віддав 10 гольових передач.

Крім того, 35-річний форвард зі збірною Аргентини став чемпіоном світу з футболу. У фіналі мундіалю в Катарі "альбіселесте" перемогли національну команду Франції.

Ліонель Мессі був визнаний найкращим футболістом ЧС-2022 за підсумками турніру.

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