Роналду відібрав у Мессі звання найстаршого автора дубля в історії чемпіонатів світу

Роналду продовжує утримувати статус найстаршого польового футболіста, який з'являвся на матчах чемпіонату світу з перших хвилин.

Капітан національної збірної Португалії Кріштіану Роналду вписав своє ім'я в історію світового футболу, встановивши новий віковий рекорд на Чемпіонаті світу 2026 року.

У матчі другого туру групового етапу проти збірної Узбекистану, який завершився перемогою португальців із розгромним рахунком 5:0, зірковий нападник відзначився двома забитими м'ячами.

На момент гри на футбольній арені в Г'юстоні вік португальського форварда становив 41 рік і 138 днів, що зробило його найстаршим гравцем, який коли-небудь оформлював дубль у межах фінальних частин мундіалів.

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Попереднє досягнення протрималося лише добу – його напередодні встановив аргентинець Ліонель Мессі, який двічі вразив ворота збірної Австрії у віці 38 років і 363 днів.

Найстарші автори дублів в історії чемпіонатів світу: топ-5

41 рік, 138 днів – Кріштіану Роналду (Португалія, 2026)

38 років, 363 дні – Ліонель Мессі (Аргентина, 2026)

38 років, 34 дні – Роже Мілла (Камерун, 1990)

36 років, 53 дні – Олів'є Жиру (Франція, 2022)

34 років, 243 дні – Ласло Фазекаш (Угорщина, 1982)

Окрім бомбардирського здобутку, Роналду продовжує утримувати статус найстаршого польового футболіста, який з'являвся на матчах чемпіонату світу з перших хвилин. Лідер португальської збірної незмінно виходив у стартовому складі в обох поєдинках поточного турніру та відіграв їх повністю без замін.

Завдяки результативним ударам у ворота Узбекистану Кріштіану також став першим в історії футболістом, який спромігся забити бодай один гол на шести різних розіграшах світової першості, починаючи з 2006 року.

Після фінального свистка Роналду висловив задоволення прогресом своєї команди після стартової нічиєї з ДР Конго та зазначив, що хоча індивідуальні рекорди є приємними, його головною метою залишається допомога збірній у досягненні турнірних завдань.

Наразі у списку найстарших авторів дублів на чемпіонатах світу першу трійку закриває камерунець Роже Мілла, який відзначався у 1990 році. Що стосується поточних бомбардирських перегонів на ЧС-2026, то Кріштіану Роналду завдяки своєму дублю піднявся на четверту сходинку рейтингу.

Лідером статистики залишається Ліонель Мессі, котрий утримує перше місце з п'ятьма забитими м'ячами, записавши на свій рахунок усі голи збірної Аргентини у стартових поєдинках проти Алжиру та Австрії.

Останній скандал за участі Кріштіану Роналду

Наприкіні квітня поєдинок Саудівської професійної ліги між клубами "Аль-Наср" та "Аль-Ахлі" завершився перемогою команди Кріштіану Роналду з рахунком 2:0, проте після фінального свистка безпосередньо на футбольному полі спалахнула масштабна сутичка. Як повідомляє видання Mirror, забитими м'ячами у цій зустрічі відзначилися сам Кріштіану Роналду та Кінгслі Коман, що дозволило "Аль-Насру" зміцнити свої позиції серед лідерів турнірної таблиці та продовжити успішну серію матчів.

Попри позитивний для господарів результат, святкування перемоги швидко переросло у хаос. За наявною інформацією, одразу по завершенні гри виник гострий конфлікт між Меріхом Деміралом та Роналду. До з'ясування стосунків оперативно долучилися й інші футболісти обох команд, зокрема Іван Тоні та Наваф Бушал, між якими зафіксували емоційні словесні перепалки.

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