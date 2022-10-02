"Динамо" здобуло другу перемогу в поточному розіграші УПЛ.

У неділю, 2 жовтня, в рамках п'ятого туру чемпіонату України з футболу київське "Динамо" грало на виїзді проти "Миная".

Гра завершилася мінімальною перемогою "біло-синіх" з рахунком 1:0.

Перемогу команді Мірчі Луческу приніс точний удар Віктора Циганкова. Хавбек збірної України відзначився ефектним голом на 51-й хвилині матчу.

"Минай" - "Динамо" - 0:1

Гол: Циганков, 51

"Минай": Бандура, Трубочкін (Рогозинський, 83), Немчанінов, Горін, Гончар, Віттенчук, Кулієв, Твердохліб, Хахльов (Байдал, 78), Воробчак (Касимов, 78), Вишневський (Колесник, 77)

"Динамо": Бойко, Дубінчак (Вівчаренко, 68), Забарний, Попов, Тимчик, Шепелєв (Лонвейк, 82), Сидорчук, Буяльський, Кабаєв (Перріс, 75), Гармаш (Бесєдін, 67), Циганков

Попередження: Горін, 7, Колесник, 84, Немчанінов, 86, Байдал, 90+2 - Шепелєв, 55, Попов, 90+3

Огляд матчу:

Ця перемога стала лише другою для "Динамо" в новому сезоні УПЛ. У стартових двох турах кияни програли "Дніпру-1" (0:3) і луганській "Зорі" (2:3), потім був обіграний ФК "Львів" (1:0).

З шістьма балами "Динамо" займає 9-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

У наступному турі УПЛ підопічні Мірчі Луческу зіграють проти львівського "Руху" на своєму полі, а "Минай" в гостях поміряється силами з "Кривбасом". Обидва поєдинки заплановані на 9 жовтня.

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