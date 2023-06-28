Сергій Ребров відвідав матч молодіжних збірних України та Іспанії на Євро-2023.

У вівторок, 27 червня, збірна України U21 зіграла внічию проти однолітків з Іспанії в рамках 3-го туру групового етапу молодіжного Євро-2023.

Цю гру відвідав головний тренер національної збірної України Сергій Ребров.

49-річний фахівець подякував команді за вихід до наступного раунду турніру. Також він зазначив, що для нього важливо, щоб всі українські збірні діяли за однією моделлю гри.

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"Вирішив підтримати нашу збірну. Подякував їм за те, що вони пройшли в наступний раунд. Вони цілком це заслужили. Мені цікаво подивитися кандидатів у національну збірну. Вважаю, що у нас багато талановитих молодих гравців, до яких потрібно знайти підхід.

Головне завдання - підготувати їх для національної команди. І важливо, щоб всі збірні діяли за однією моделлю гри", - наводить слова Реброва Суспільне спорт.

Додамо, що збірна України U21 під керівництвом Руслана Ротаня перемогла в першому турі групового етапу молодіжного Євро-2023 Хорватію (2:0), у другому турі здолала Румунію (1:0), а в третьому зіграла внічию з Іспанією (2:2).

"Синьо-жовті" посіли друге місце в групі В, поступившись іспанцям лише в різниці голів, і вийшли в 1/4 фіналу молодіжної першості континенту.

Суперник українців у чвертьфіналі ЧЄ-2023 визначиться 28 червня, коли будуть зіграні матчі заключного туру в групі D.

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