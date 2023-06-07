Збірна України розпочне підготовку до червневих матчів відбору на Євро-2024 8 червня.

У середу, 7 червня, в Будинку футболу відбулася презентація Сергія Реброва в якості нового головного тренера національної збірної України.

В ході прес-конференції 49-річний фахівець розповів про кадрову ситуацію в національній команді, а також сказав, що він складав список футболістів на червневий збір "синьо-жовтих".

"По-перше, є багато гравців, які не отримують практики, яку ми вважаємо задовільною. Але коли вони приїдуть в збірну, потрібно дивитися на них. Тому ми створюємо конкуренцію на кожну позицію, щоб поглянути на них у тренувальному процесі. Зараз я не можу говорити, хто буде в основі. Потрібно почати працювати і в тренувальному процесі вирішити, хто готовий більше.

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На жаль, травма Яремчука не дозволяє йому прибути. Я розмовляв з ним. Він приніс вибачення і буде готуватися до сезону в своєму клубі. Ми викликали достатньо нових кандидатів. Вони заслужили перебувати в національній збірній. Той же Ванат, який останні пів сезону показує дуже стабільний футбол. Це дуже важливо. Також Кочергін, за яким я стежив ще в "Зорі". Вважаю, що своїми виступами в Польщі він заслужив місце в збірній. Подивимося, у нас багато кандидатів, є конкуренція на кожну позицію", - сказати Ребров.

Новий тренер збірної України також відповів на питання, чи поїдуть гравці національної команди на молодіжний Євро-2023, який стартує після матчів команди Реброва. Зокрема, за віком зіграти на Євро U-21 можуть Анатолій Трубін, Ілля Забарний, Георгій Судаков, Михайло Мудрик і Владислав Ванат.

"Я спілкувався з Русланом Ротанем з приводу гравців. Я вважаю, що потрібно зрозуміти, яка збірна в пріоритеті. Я вважаю, що пріоритет - національна збірна. Але подивимося. Якщо хтось вважає, що з Мальтою можна зіграти будь-якими гравцями, то ми в 2017 вже грали... (Україна програла 0:1 контрольний матч - прим).

Євро молодіжний стартує 21 червня, так що подивимося після нашої гри 19 числа. Тоді і вирішимо", - відповів Сергій Ребров.

Також Сергій Ребров поділився своєю думкою про кількість часу на підготовку збірної України до червневих матчів відбору на Євро-2024.

"Так, мало часу. А що з цим робити? Ви можете дати більше часу? Я запитував УАФ, чи можна на день або два раніше зібратися. Але зараз це неможливо. Бо маємо, то маємо. Давайте подивимося, достатньо це чи ні. Але ми повинні працювати в ті дні, які у нас є", - сказав тренер.

Нагадаємо, збірна України почне свій збір 8 червня в німецькому Бремені. 12 червня "синьо-жовті" зіграють товариський матч проти збірної Німеччини.

16 та 19 червня збірна України зіграє поєдинки відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти відповідно.

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