Сергій Кривцов не зможе допомогти збірній України в матчі проти Північної Македонії.

Збірна України з футболу зазнала чергової кадрової втрати напередодні жовтневих ігор кваліфікації Євро-2024.

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров повідомив, що травмувався досвідчений центральний захисник Сергій Кривцов.

Замінить Кривцова у складі збірної України захисник Денис Попов, який якраз повернувся до загальної групи.

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"На жаль, Сергій Кривцов отримав пошкодження. Він отримав його ще в Америці. На жаль, в цій грі він не братиме участі.

З іншого боку, Денис Попов повертається в загальну групу. Він сьогодні буде тренуватися. Решта гравців - всі готові до зустрічі з Північною Македонією", - наводить слова Реброва офіційний сайт УАФ.

Відзначимо, що це далеко не перша кадрова втрата збірної України. Через травми жовтневі ігри "синьо-жовтих" пропускає Віктор Циганков, Андрій Ярмоленко та Андрій Лунін.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Північної Македонії в рамках сьомого туру кваліфікації Євро-2024. Номінально домашній поєдинок "синьо-жовті" проведуть у Празі. Гра відбудеться 14 жовтня.

Також в рамках цього збору команда Сергія Реброва зіграє проти Мальти. Цей матч відбудеться 17 жовтня.

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