Сергій Ребров довикликав до складу національної команди досвідченого виконавця столичного клубу.

Захисник київського "Динамо" Олександр Караваєв отримав виклик у збірну України на вересневі матчі.

Як повідомляє Українська асоціація футболу, Сергій Ребров довикликав до складу національної команди досвідченого виконавця столичного клубу.

Караваєв став 26-м футболістом, якого головний тренер запросив на поєдинки з Англією (9 вересня у Вроцлаві) та Італією (12 вересня в Мілані). Ще 4 гравці потрапили до резервного списку (Олександр Сваток, Олександр Піхальонок, Арсеній Батагов, Данило Сікан).

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Цікаво, що запрошення у збірну не отримав Руслан Маліновський, який цього літа покинув французький "Марсель" заради італійського "Дженоа".

Вересневий збір української національної команди - що відомо

Національна збірна України розпочне збір третього вересня у передмісті Вроцлава - Тшебниці. "Жовто-сині" проведуть два матчі і обидва проти топ-суперників.

У турнірній таблиці групи С кваліфікації Євро-2024 збірна України з 6 балами посідає друге місце. Лідирує в групі Англія, яка набрала 12 очок за 4 зіграних гри. У Італії та Північної Македонії по 3 очки, у Мальти - 0.

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