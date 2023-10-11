Вінісіус Тобіас грає за "Реал" на правах оренди з квітня минулого року.

Мадридський "Реал" визначився з майбутнім бразильського захисника Вінісіуса Тобіаса. Контракт футболіста належить "Шахтарю", а за "вершкових" він виступає на правах оренди.

Як інформує видання Eldesmarque, керівництво іспанського гранда прийняло рішення викупити контракт бразильця.

Повідомляється, що за трансфер Вінісіуса Тобіаса "Шахтар" отримає 10 мільйонів євро.

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За відомостями джерела, "Реал" бачить у молодому бразильці заміну 32-річному Лукасу Васкесу, контракт якого закінчується влітку наступного року.

Додамо, що Вінісіус Тобіас виступає за "Реал Кастілью" з квітня минулого року. В його активі 45 матчів і 6 гольових передач.

За першу команду "вершкових" Тобіас не зіграв жодного матчу.

У поточному сезоні "Реал Кастілья" займає 14-е місце в групі 2 Прімери КІФФ, третього за силою дивізіону Іспанії.

Нагадаємо, "Шахтар" придбав Вінісіуса Тобіаса у бразильського "Інтернасіоналя" за 6 мільйонів євро у січні 2022 року. Через повномасштабну війну в Україні бразилець за "гірників" не зіграв жодної гри.

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