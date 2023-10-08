Перемогу "Реалу" принесли голи Джуда Беллінгема, Вінісіуса Жуніора і Хоселу.

У суботу, 7 жовтня, відбувся поєдинок дев'ятого туру іспанської Ла Ліги, в якому мадридський "Реал" приймав "Осасуну".

Гра проходила на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" і завершилася розгромною перемогою "вершкових" з рахунком 4:0.

Підопічні Карло Анчелотті швидко повели в рахунку - вже на 9-й хвилині після передачі Дані Карвахаля м'яч у сітку воріт суперника відправив Джуд Беллінгем. На старті другого тайму англійський півзахисник оформив дубль, подвоївши перевагу "Реала".

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На 65-й хвилині відзначився бразильський вінгер "вершкових" Вінісіус Жуніор, який забив з передачі Федеріко Вальверде. На 70-й хвилині Хоселу забив після передачі Вінісіуса Жуніора, поставивши крапку в цій грі.

"Реал Мадрид" - "Осасуна" - 4:0

Голи: Беллінгем, 9, 54, Вінісіус, 65, Хоселу, 70

"Реал Мадрид": Кепа, Карвахаль (Васкес, 79), Чуамені, Рюдігер, Менді, Вальверде, Модріч (Браїм Діас, 79), Камавінга (Кроос, 66), Беллінгем (Себальос, 72), Хоселу, Вінісіус (Родріго, 72)

"Осасуна": Еррера, Аресо, Давид Гарсія, Катена, Крус, Монкайола (Ібаньєс, 80), Торро, Орос (Барха, 80), Рубен Гарсія (Арнаїс, 70), Будімір (Авіла, 70), Пенья (Рауль Гарсія, 80)

Попередження: Рюдігер, 40, Чуамені, 59 - Барха, 84, Давид Гарсія, 84

Огляд матчу:

Варто відзначити окремо фантастичні результати Джуда Беллінгема в "Реалі". Англійський півзахисник забив більше голів у своїх перших восьми матчах у Ла Лізі за "вершкових", ніж свого часу Кріштіану Роналду. В активі Беллінгема 8 голів, проти семи у Роналду.

Загалом Джуд провів 10-й офіційний матч за "Реал". В його активі 10 голів і 3 асисти.

Нагадаємо, Беллінгем перейшов в мадридський клуб з дортмундської "Боруссії" цього літа за 103 мільйони євро.

Після 9-ти турів мадридський "Реал" лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги, заробивши 24 очки. На другій сходинці йде "Жирона" з 22 балами. "Осасуна" з 10 очками займає 10-е місце.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Реал" зіграє проти "Севільї", а "Осасуна" зустрінеться з "Гранадою".

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