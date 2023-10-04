Мадридський "Реал" захопив лідерство в групі C, вигравши два стартових матчі.

У вівторок, 3 жовтня, в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів мадридський "Реал" грав проти "Наполі".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі і завершилася перемогою іспанського клубу.

Рахунок у грі був відкритий на 19-й хвилині - забив захисник "Наполі" Лео Естігор. Через вісім хвилин "вершковим" вдалося зрівняти рахунок - відзначився бразильський вінгер Вінісіус Жуніор. На 34-й хвилині "Реал" вийшов вперед завдяки голу англійського півзахисника Джуда Беллінгема.

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На 54-й хвилині встерчі півзахисник "Наполі" Петро Зеліньскі реалізував пенальті і зрівняв рахунок. На 78-й хвилині потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився півзахисник "Реала" Федеріко Вальверде, а м'яч записали як автогол Алекса Мерета.

"Наполі" - "Реал" - 2:3

Голи: Естігор, 19, Зеліньскі, 54 пен - Вінісіус, 27, Беллінгем, 34, Мерет, 78 автогол

"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Естігор, Натан, Олівера (Маріу Руй, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зеліньскі (Распадорі, 75), Замбо-Ангісса (Сімеоне, 88), Політано (Елмаз, 70), Кварацхелія, Осімхен

"Реал" Мадрид: Аррісабалага, Карвахаль, Начо, Рюдігер, Камавінга (Менді, 64), Кроос (Модріч, 65), Вальверде, Тчуамені, Беллінгем, Вінісіус Жуніор (Себальос, 84), Родріго (Хоселу, 75)

Попередження: Камавінга (29), Натан (45), Беллінгем (70), Аррісабалага (89)

Огляд матчу:

В іншому поєдинку цієї групи португальська "Брага" завдяки фантастичному камбеку перемогла берлінський "Уніон".

"Уніон" Берлін - "Брага" - 2:3

Голи: Беккер, 30,37 - Ніакате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4

Огляд матчу:

Після двох турів мадридський "Реал" з 6 очками займає перше місце в групі C. Далі йдуть "Наполі" і "Брага" - по три очки. "Уніон" Берлін займає останнє місце - 0 очок.

У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграє проти "Браги", а "Уніон" Берлін зустрінеться з "Наполі".

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