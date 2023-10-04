У вівторок, 3 жовтня, в рамках другого туру групового раунду Ліги чемпіонів мадридський "Реал" грав проти "Наполі".
Зустріч команд проходила на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" в Неаполі і завершилася перемогою іспанського клубу.
Рахунок у грі був відкритий на 19-й хвилині - забив захисник "Наполі" Лео Естігор. Через вісім хвилин "вершковим" вдалося зрівняти рахунок - відзначився бразильський вінгер Вінісіус Жуніор. На 34-й хвилині "Реал" вийшов вперед завдяки голу англійського півзахисника Джуда Беллінгема.
На 54-й хвилині встерчі півзахисник "Наполі" Петро Зеліньскі реалізував пенальті і зрівняв рахунок. На 78-й хвилині потужним ударом з-за меж штрафного майданчика відзначився півзахисник "Реала" Федеріко Вальверде, а м'яч записали як автогол Алекса Мерета.
"Наполі" - "Реал" - 2:3
Голи: Естігор, 19, Зеліньскі, 54 пен - Вінісіус, 27, Беллінгем, 34, Мерет, 78 автогол
"Наполі": Мерет, Ді Лоренцо, Естігор, Натан, Олівера (Маріу Руй, 88), Лоботка (Каюсте, 88), Зеліньскі (Распадорі, 75), Замбо-Ангісса (Сімеоне, 88), Політано (Елмаз, 70), Кварацхелія, Осімхен
"Реал" Мадрид: Аррісабалага, Карвахаль, Начо, Рюдігер, Камавінга (Менді, 64), Кроос (Модріч, 65), Вальверде, Тчуамені, Беллінгем, Вінісіус Жуніор (Себальос, 84), Родріго (Хоселу, 75)
Попередження: Камавінга (29), Натан (45), Беллінгем (70), Аррісабалага (89)
Огляд матчу:
В іншому поєдинку цієї групи португальська "Брага" завдяки фантастичному камбеку перемогла берлінський "Уніон".
"Уніон" Берлін - "Брага" - 2:3
Голи: Беккер, 30,37 - Ніакате, 41, Брума, 51, Каштру, 90+4
Огляд матчу:
Після двох турів мадридський "Реал" з 6 очками займає перше місце в групі C. Далі йдуть "Наполі" і "Брага" - по три очки. "Уніон" Берлін займає останнє місце - 0 очок.
У наступному турі групового раунду Ліги чемпіонів мадридський "Реал" зіграє проти "Браги", а "Уніон" Берлін зустрінеться з "Наполі".