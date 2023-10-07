За словами Става Лемкіна, половина Ізраїлю перебуває в укриттях після запуску понад двох тисяч ракет з боку ХАМАС.

Захисник донецького "Шахтаря" та молодіжної збірної Ізраїлю Став Лемкін виступив на підтримку своєї країни, яка сьогодні зранку була атакована бойовиками терористичного угруповання ХАМАС.

"Ізраїль потерпає від одного з найжахливіших нападів у нашій історії. Половина країни перебуває в укриттях після запуску понад двох тисяч ракет (з території Сектора Газа). Люди вбиті, зґвалтовані та викрадені терористами. Цілі поселення перебувають у заручниках. Зупиніть лицемірство! Сьогодні ми, а завтра ви! Терор - це терор! Моє серце з усім моїм народом. Підтримайте нас", - написав Лемкін у Instagram.

Атака ХАМАС на Ізраїль

Як повідомляв УНІАН, бойовики Сектору Гази завдали масованого ракетного удару по території Ізраїлю. Згодом вони проникли на територію країни, захопивши частину територій.

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Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант затвердив призов солдат резерву, а згодом оголосив, що ХАМАС розпочав війну.

Своєю чергою, ізраїльська армія розпочала операцію "Залізні мечі" проти угруповання ХАМАС у Секторі Газа у відповідь на атаку на свої території.

Конфлікт між ХАМАСом та Ізраїлем тягнеться вже давно. У лютому цього року винищувачі Армії оборони Ізраїлю завдали удару по підземному комплексу з ракетною сировиною бойовиків.

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