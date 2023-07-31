Став Лемкін офіційно приєднався до "гірників".

Центральний захисник "Хапоеля" Тель-Авів Став Лемкін офіційно приєднався до донецького "Шахтаря".

Контракт з 20-річним ізраїльтянином розрахований до 30 червня 2028 року, інформує прес-служба "гірників". Сума трансферу складе 1,2 мільйона євро.

Лемкін є вихованцем "Маккабі" Тель-Авів. У 2018 році він перебрався до "Хапоеля" Тель-Авів і зіграв 31 матч за них.

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Разом зі збірною Ізраїлю U-19 Лемкін був фіналістом юнацького Євро-2022 та увійшов до символічної команди турніру. У складі Ізраїлю U-21 він виграв бронзові нагороди молодіжного чемпіонату Європи 2023 року.

Цього літа "Шахтар" підписав бразильців Невертона і Педрінью Азеведо. Ще раніше було оголошено про трансфер еквадорця Деніля Кастільйо.

Додамо, що донецька команда розпочала новий сезон УПЛ перемогою над "Металістом 1925".

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