Перемогу "гірникам" принесли голи Матвієнка і Траоре.

У суботу, 29 липня, відбувся поєдинок першого туру української Прем'єр-ліги, в якому "Металіст 1925" приймав донецький "Шахтар".

Гра проходила на стадіоні "Лівий Берег" в Києві і завершилася з рахунком 2:1 на користь "гірників".

Футболісти донецького клубу відкрили рахунок на 30-й хвилині зустрічі - після подачі з кутового від Кащука гол ударом головою забив Матвієнко. На 47-й хвилині "гірники" подвоїли свою перевагу, відзначився Лассіна Траоре.

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На 56-й хвилині гри "Металісту 1925" вдалося один м'яч відіграти - м'яч у сітку воріт "гірників" забив Дмитро Юсов.

"Металіст 1925" - "Шахтар" - 1:2

Голи: Юсов, 56 - Матвієнко, 30, Траоре, 47

"Металіст 1925": Мозіль, Безуглий, Курило, Ткачук, Жичиков, Бичек (Арі, 62), Вачіберадзе, Кравченко (А. Ткачук, 24), Юсов, Сидоров (Абдуллаєв, 59), Русин

"Шахтар": Різник, Топалов (Педріньйо, 79), Матвієнко, Бондар, Гочолеішвілі, Кащук (Невертон, 73), Зубков, Бондаренко, Криськів, Траоре (Келсі, 72), Сікан (Кастілло, 87)

Нагадаємо, донецький "Шахтар" є чинним чемпіоном української Прем'єр-ліги. У минулому сезоні "гірники" набрали 72 очки і випередили "Дніпро-1" (67 очок) і "Зорю" (64 очки). "Металіст 1925" з 32 балами фінішував 12-м.

У наступному турі УПЛ "Шахтар" зіграє проти рівненського "Вереса" (2 серпня), а "Металіст 1925" поміряється силами з "Олександрією" (5 серпня).

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