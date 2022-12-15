18-річний захисник Вінісіус Тобіас близький до підписання повноцінного контракту з "Реалом".

Мадридський "Реал" прийняв рішення викупити контракт бразильського захисника донецького "Шахтаря" Вінісіуса Тобіаса.

За інформацією видання Marca, чинний чемпіон Іспанії вже погодив з "гірниками" трансфер талановитого бразильця. Сума угоди - 10 мільйонів євро.

Вінісіус Тобіас перейшов в "Шахтар" з бразильського "Інтернасьонала" за 6 мільйонів євро в січні цього року, проте через повномасштабне вторгнення РФ так і не встиг дебютувати за "гірників" в офіційних матчах.

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У квітні 18-річний бразилець перебрався в мадридський "Реал" на правах оренди. Орендна угода між "гірниками" і "вершковими" розрахована до кінця поточного сезону.

Відзначимо, що Вінісіус користується довірою наставника дубля "Реала" Рауля. 18-річний бразилець взяв участь у 18 матчах у всіх турнірах, в яких записав собі в актив чотири результативні передачі.

Саме Рауль наполягав на покупці 18-річного бразильського захисника.

"За ці чотири або п'ять місяців він додав. У нього є дуже сильні атакуючі якості, він з кожним разом робить все більше і більше, продовжуючи прогресувати.

Я не можу приймати особисто рішення по Вінісіусу Тобіасу, але моя думка - це гравець, якому є куди рости. Будемо сподіватися, що він залишиться з нами, а рішення по ньому буде благополучним як для гравця, так і для клубу. Моє завдання-зробити все, щоб він став найкращою версією себе", - сказав тренер дубля "Реала".

Іспанські ЗМІ повідомляють, що Тобіаса в перспективі бачать гравцем основи "Реала". У наступному сезоні "бланкос" хочуть віддати Вінісіуса в оренду команді Ла Ліги для практики на вищому рівні. Якщо ж дубль "Реала" вийде в Сегунду, він може продовжити виступи за "Кастілью".

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