У попередній раз подібне сталося ще в сезоні 2011-2012.

"Динамо" Київ і "Шахтар" за тур до завершення групового етапу Ліги чемпіонів втратили шанси на продовження боротьби в єврокубках навесні.

Це сталося після того, як "Динамо" програло "Баварії", а "Шахтар" поступився "Інтеру".

Кияни та "гірники" синхронно не змогли пробитися в євровесну вперше за десять років. У попередній раз подібне сталося ще в сезоні 2011-2012.

Тоді "Динамо" посіло третє місце на груповому етапі Ліги Європи, а "Шахтар" став четвертим на груповому етапі Ліги чемпіонів.

Після сезону 2011-2012 і аж до нинішнього "Шахтар" стабільно грав у плей-оф одного з єврокубків навесні.

"Динамо" ще двічі не виходило в євровесну - в сезоні 2016-2017 (четверте місце на груповому етапі ЛЧ) і 2019-2020 (третє місце в групі ЛЄ).

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Нагадаємо, що в нинішньому сезоні від України шанси на плей-оф зберігає "Зоря", яка виступає в Лізі конференцій.

У Лізі Європи Україна вже точно не буде представлена у плей-оф уперше з сезону 2007-2008, а у Лізі чемпіонів - четвертий сезон поспіль.

"Динамо" і "Шахтар" у Лізі чемпіонів 2021-2022

Обидва українські клуби втратили шанси на євровесну вже після п'яти турів. І "Динамо", і "Шахтар" у п'яти матчах змогли набрати лише по одному очку.

"Динамо" займає останнє місце в групі з "Баварією", "Барселоною" і "Бенфікою". Кияни змогли не програти тільки "Бенфіці" (0:0 у першому колі).

"Шахтар" залишиться останнім у квартеті з "Реалом", "Інтером" і "Шерифом". "Шахтар" єдиний бал набрав у матчі першого кола проти "Інтера" (0:0).

На двох "Динамо" і "Шахтар" забили всього два голи (по голу кожна команда).

Автор: Антон Дудар