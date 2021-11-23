Київський гранд не зміг взяти реванш за розгром у Мюнхені.

У вівторок, 23 листопада, в рамках п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів "Динамо" зустрічалося з мюнхенською "Баварією". Поєдинок проходив у Києві на стадіоні НСК "Олімпійський".

Перемогу в грі святкували футболісти німецького гранда. Рахунок у грі був відкритий гостями на 14-й хвилині поєдинку, відзначився красивим голом польський форвард Роберт Левандовскі. Подвоїв перевагу мюнхенців француз Кінгслі Коман на 42-й хвилині зустрічі.

Київський клуб непогано грав у першому таймі, мав кілька хороших моментів, щоб забити свій перший гол у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів, але реалізація вкотре підвела футболістів "Динамо". У другому таймі "біло-сині" на самому старті мало прекрасний шанс забити, але Шапаренко не скористався своїм моментом.

На 70-й хвилині гри "Динамо" провело якісну атаку на ворота "Баварії" і зусиллями Дениса Гармаша змогли відквитати один гол. Цей гол став першим для киян у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів.

Були у динамівців моменти і щоб вирвати нічию, але реалізувати їх господарям поля не вийшло.

"Динамо" не має шансів вийти в плей-офф Ліги чемпіонів, але все ще може зберегти шанс на вихід в Лігу Європи, якщо "Бенфіка" програє свій матч 5-го туру проти каталонської "Барселони".

Динамо - Баварія - 1:2

Голи: Гармаш, 70 - Левандовскі, 14, Коман, 42

"Динамо": Бущан, Миколенко, Забарний, Сирота, Кендзьора (Караваєв 76), Сидорчук, Шапаренко, Циганков, Буяльський, де Пена (Гармаш 46), Шкурін (Вітіньо 46)

"Баварія": Нойєр, Павар, Куассі, Ернандес (Сарр 46), Девіс, Толіссо, Горетцка, Коман (Рока 67), Мюллер, Сане (Річардс 87), Левандовський

Попередження: Шапаренко 32 – Сарр 52

Відео голів:

"Динамо" - "Баварія": підсумки матчу

"Динамо" змогло забити свій перший гол у груповому етапі ЛЧ цього сезону.

Положення команд у групі Е після чотирьох турів: "Баварія" - 15 очок, "Барселона" - 6, "Бенфіка" - 4, "Динамо" - 1.

"Динамо" всьоме програло "Баварії" в 12 матчах один проти одного при чотирьох перемогах.

У заключному 6-му турі ЛЧ "Динамо" 8 грудня гратиме в гостях проти "Бенфіки".

Автор: Володимир Медяник