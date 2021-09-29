За словами президента України, спортсмен робив "дива" на полі та став "номером один" в історії українського футболу.

Президент України Володимир Зеленський привітав футболіста Андрія Шевченка з днем народження. Сьогодні, 29 вересня, легендарний спортсмен святкує ювілей - йому виповнилося 45 років.

Своїми привітаннями Зеленський поділився у Telegram.

Президент пригадав, що Шевченко увійшов до топ-100 найкращих гравців XX століття. За словами Зеленського, спортсмен "творив дива" на полі під своїм номером "7". Окрім цього, Шевченко став першим у новітній історії українського футболу.

"Перший українець, який виграв Лігу чемпіонів. Перший українець, який за часів незалежності отримав "Золотий м’яч". А як тренер – перший, хто вивів збірну України до плей-оф чемпіонату Європи", - написав про Шевченка Зеленський.

Також президент розповів, як футболіста називають фанати та інші гравці.

Читайте такожШанс для українця: бомбардир-новачок Шахтаря чекає на операцію через складну травму"Для молодого покоління гравців – Андрій Миколайович. Для звичайних уболівальників – просто Шева. І сьогодні йому 45! У футболі – це лише 1-й тайм", - додав Зеленський.

Президент побажав футболісту успіхів у подальшому житті та зазначив, що перемоги Шевченка славлять Україну.

Андрій Шевченко - довідка УНІАН

Андрій Шевченко народився 29 вересня у 1976 році в селі на Київщині. Він виступав за київське "Динамо", "Мілан" та "Челсі". Має звання Заслуженого майстру спорту України та Героя України. У 2003 році він став першим українцем, який виграв Лігу чемпіонів.

Шевченко очолив збірну України в 2016 році. До цього він працював асистентом у штабі Михайла Фоменка.

У відборі на чемпіонат світу-2018 під керівництвом Шевченка збірна України посіла третє місце у відбірковій групі, не зумівши кваліфікуватися на турнір.

Після цього Шевченку вдалося вивести збірну України на Євро-2020, вона посіла перше місце у відбірковій групі з Португалією.

Крім того, збірна України в 2018 році успішно виступила в Лізі націй, підвищившись в класі. У 2020 році в Лізі "А" Ліги націй українська збірна не змогла зберегти прописку лише через технічну поразку за матч зі Швейцарією.

На Євро-2020 збірна України посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією, потім у додатковий час пройшла в плей-офф Швецію (2:1), а у чвертьфіналі поступилася Англії (0:4). Вихід до 1/4 фіналу став для "жовто-синіх" найкращим результатом на ЧЄ.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Шевченко, якого на День Незалежності нагородили орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня, разом з Кличко та Ломаченко зустрілися в роздягальні після бою Усика.

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Автор: Поліна Кузенко