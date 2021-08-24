Легендарний футболіст і екс-тренер збірної України отримав орден Ярослава Мудрого 5-го ступеня

Президент України Володимир Зеленський нагородив одного з найкращих українських футболістів в історії та екс-тренера збірної України Андрія Шевченка орденом Ярослава Мудрого 5-го ступеня.

Це сталося в рамках святкування Дня Незалежності України.

Спасибі велике. Дякую за підтримку, за все. Ми ще побачимося. Хорошої поїздки в Америку", - сказав Шевченко президенту.

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Відзначимо, що даний орден вручається за державне будівництво, зміцнення міжнародного авторитету України, розвиток економіки, науки, освіти, культури, мистецтва, охорони здоров'я, за видатні благодійну, гуманістичну та громадську діяльність.

Нагадаємо, що цього літа збірна України під керівництвом Шевченка вперше в історії вийшла до чвертьфіналу чемпіонату Європи.

Шевченко очолював збірну України з 2016 року і покинув її після чемпіонату Європи.

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Автор: Антон Дудар