Глава РФС заявив, що рішення вийти з ФІФА може бути прийнято.

Розв'язана РФ повномасштабна війна проти України змусила ФІФА та УЄФА відсторонити від участі в міжнародних матчах російські збірні та клуби, що сильно вдарило по розвитку футболу країни-агресора.

Однак, замість того, щоб засудити військові дії, Російський футбольний союз (РФС) відчайдушно намагається судитися з міжнародними організаціями. Але всі їхні спроби марні.

Зазнавши невдачі в судах, футбольні функціонери РФС, щоб хоч якось компенсувати своє самолюбство, вирішили вдатися до своїх традиційних вже методів - шантажу і погроз. У РФ офіційно заговорили, що готові покинути ФІФА на знак протесту.

Про те, що рішення вийти з ФІФА може бути прийнято заявив глава РФС Олександра Дюков.

"До виключення РФС з ФІФА не дійде, думаю. Діалог ведеться, ми ведемо певні консультації. Але рішення стало для нас несподіваним. Очікуємо найближчим часом отримати якісь роз'яснення, чому перед його прийняттям не було будь-яких консультацій. Сподіваємося, що найближчим часом ця ситуація вирішиться.

Це не моє рішення, бюро чи виконкому - це рішення конференції. Якщо всі разом приймуть рішення про вихід з ФІФА, то технічну складову ми візьмемо на себе. Але це рішення має бути гранично зваженим.

Молоді гравці, тренери і всі повинні розуміти, що в такому випадку вони надовго будуть позбавлені можливості брати участь в міжнародних турнірах. Так, зараз вони цього позбавлені, але зараз йде процес оскарження, а також ведуться консультації. Є можливість, що прийняте рішення по РФС буде змінено", - наводить слова Дюкова "Чемпіонат".

Важливо відзначити, що раніше вже піднімалося питання про виключення РФ з ФІФА. Також президент УЄФА заявляв, що він не впевнений, що російські клуби зможуть повернутися в єврокубки.

Вкрай складно пояснити, до чого такі заяви глави РФС. Куди вони збираються піти? В забуття тільки. Адже таким рішенням росіяни ізолюють себе від міжнародного футболу на десятиліття. З іншого боку, туди їм і дорога.

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