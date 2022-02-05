У п'ятницю, 4 лютого, чинний чемпіон України київське "Динамо" провело третій контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.
Суперником підопічних Мірчі Луческу став один з найтитулованіших клубів Болгарії - софійський "Левскі".
На 32-й хвилині кияни вразили ворота болгарської команди. Віталій Буяльський після прострілу в штрафну площу пробив низом у правий кут воріт.
На 76-й хвилині гри Димитр Костадінов протягнув м'яч до воріт української команди і пробив у правий кут. Його удар виявився точним - 1:1.
"Динамо" Київ - "Левскі" Софія - 1:1
Голи: Буяльський, 32 - Костадінов, 76
"Динамо"(1 тайм): Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Вітіньо, Антюх, Шкурін.
"Динамо"(2 тайм): Бойко, Тимчик, Бурда, Боль, Караваєв, Бражко, Шапаренко, де Пена, Вітіньо, Циганков , Ванат.
Огляд матчу:
На других зборах "Динамо" провело вже три спаринги. До цього кияни переграли "Лудогорець" і "Чукарічкі".
Читайте такожДинамо влаштувало яскравий камбек та здобуло другу перемогу на зборахНагадаємо, свій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії. У рамках першого збору кияни зіграли чотири матчі. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0) і зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).
Динамо Київ: результати в сезоні
- В УПЛ "Динамо" після осінньої частини сезону йде на другій позиції, маючи на два бали менше, ніж у "Шахтаря". В активі "гірників" 47 очок, у киян - 45.
- У Кубку України "Динамо" обіграло "Маріуполь" і вийшло в 1/4 фіналу турніру.
- У матчі за Суперкубок України-2021 кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.
- "Динамо" не змогло здобути жодної перемоги на груповому етапі Ліги чемпіонів 2021-2022. "Біло-сині" програли всі матчі, крім домашньої гри з "Бенфікою" в 1-му турі (0:0). Остаточне положення команд у групі Е: "Баварія" - 18 очок, "Бенфіка" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.