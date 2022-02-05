Український клуб втратив перемогу в матчі з представниками Болгарії.

У п'ятницю, 4 лютого, чинний чемпіон України київське "Динамо" провело третій контрольний матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Суперником підопічних Мірчі Луческу став один з найтитулованіших клубів Болгарії - софійський "Левскі".

На 32-й хвилині кияни вразили ворота болгарської команди. Віталій Буяльський після прострілу в штрафну площу пробив низом у правий кут воріт.

На 76-й хвилині гри Димитр Костадінов протягнув м'яч до воріт української команди і пробив у правий кут. Його удар виявився точним - 1:1.

"Динамо" Київ - "Левскі" Софія - 1:1

Голи: Буяльський, 32 - Костадінов, 76

"Динамо"(1 тайм): Бущан, Кендзьора, Забарний, Сирота, Дубінчак, Сидорчук, Буяльський, Гармаш, Вітіньо, Антюх, Шкурін.

"Динамо"(2 тайм): Бойко, Тимчик, Бурда, Боль, Караваєв, Бражко, Шапаренко, де Пена, Вітіньо, Циганков , Ванат.

Огляд матчу:

На других зборах "Динамо" провело вже три спаринги. До цього кияни переграли "Лудогорець" і "Чукарічкі".

Читайте такожДинамо влаштувало яскравий камбек та здобуло другу перемогу на зборахНагадаємо, свій перший навчально-тренувальний збір "Динамо" проводило в Іспанії. У рамках першого збору кияни зіграли чотири матчі. Підопічні Мірчі Луческу обіграли іспанські "Атлетіко Пульпіленьо" (4:0) і "Реал Мурсію" (3:1), а також люксембурзький "Расінг Уніон" (4:0) і зіграли внічию з норвезьким "Буде-Глімтом" (1:1).

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