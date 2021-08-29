Олександр Петраков не буде залучати гравців з чемпіонату Росії до збірної України.

В.о. головного тренера збірної України Олександр Петраков на заході УАФ присвяченому презентації нового тренерського штабу, розповів, чи розраховує на футболістів з українським паспортом, які виступають в російському чемпіонаті.

"Хороше запитання... Ви мені скажіть, ось я візьму і викличу футболіста з Росії - ви ж мене порвете (посміхається), так? Ні? Розумієте, на цю мить я не розглядаю питання гравців з чемпіонату Росії. А знаєте, чому? У лютому я сидів удома, ви самі розумієте - пандемія, стільки не працював. Кажу дружині, мовляв, піду пройдуся. Я - корінний киянин, думав, просто пройду містом. Взяв - і просто пішки пішов містом".

"Підійшов до Михайлівської церкви. І звідти вниз до стадіону "Динамо" веде дорога, до музею. Зайшов в Андріївську церкву відреставровану, подивився, в Софіївський собор... А в стороні від Михайлівської - фотографії. Я побачив, скільки наших загинуло військових. І дівчата, і хлопці молоді. Стільки прізвищ, стільки фотографій... Я зрозумів, що зараз ані футболістів з Росії, ані примирення апріорі бути не може. Залишилося стільки і дітей, і сиріт... Тому - ні, зараз ні, ніяк. Може, з часом... Але на даному етапі - ні. Кажу прямо і відверто", - сказав Петраков.

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Олександр Петраков: що про нього відомо

Олександр Петраков почав тренерську кар'єру в 1993 році. До 2010 року він працював головним тренером в ЦСКА-2, "Спартаку" (Суми) і "Вінниці", а також асистентом головного тренера в декількох клубах, включаючи київське "Динамо" (у 2001 - 2005 роках).

З 2010 року Петраков працював з юнацькими та молодіжними збірними України (від 16 до 20 років).

У 2019 році він привів збірну України U-20 до перемоги на чемпіонаті світу. Також в його активі вихід до півфіналу чемпіонату Європи U-19 в 2018 році.

Завдяки перемозі на чемпіонаті світу Петраков увійшов до числа 25 найкращих у світі тренерів збірних за версією IFFHS за підсумками 2019 року.

Перед тим, як очолити головну команду країни, Петраков працював зі збірною U-18.

Автор: Артем Будрін