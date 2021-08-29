УАФ представила новий тренерський штаб збірної України (відео)

Шестеро фахівців сформували штаб.

Українська асоціація футболу провела прес-конференцію, де презентувала новий тренерський штаб збірної України. Отож, шестеро спеціалістів на чолі з Олександром Петраковим працюватимуть на благо збірної України. Олександр Петраков - Виконуючий обов’язки головного тренера; Олександр Шовковський та Андрій Анненков - асистенти головного тренера; В’ячеслав Кернозенко - тренер воротарів; Іван Баштовий та В’ячеслав Руженцев - тренери по фізпідготовці. Збірна України проведе першу тренувальну сесію з новими наставниками 29 серпня о 18:30 на полі НТК ім. В. Баннікова. Читайте також Нового тренера збірної України Петракова побачили в столичному метро (фото) Збірна України: матчі у вересні Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.

Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.

Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня. Автор: Артем Будрін

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