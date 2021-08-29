Новий тренерський штаб збірної України / скріншот відео
Українська асоціація футболу провела прес-конференцію, де презентувала новий тренерський штаб збірної України.
Отож, шестеро спеціалістів на чолі з Олександром Петраковим працюватимуть на благо збірної України.
Олександр Петраков - Виконуючий обов’язки головного тренера;
Олександр Шовковський та Андрій Анненков - асистенти головного тренера;
В’ячеслав Кернозенко - тренер воротарів;
Іван Баштовий та В’ячеслав Руженцев - тренери по фізпідготовці.
Збірна України проведе першу тренувальну сесію з новими наставниками 29 серпня о 18:30 на полі НТК ім. В. Баннікова.
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Збірна України: матчі у вересні
- Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.
- Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.
- Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня.