Новий тренерський штаб збірної України / скріншот відео

Українська асоціація футболу провела прес-конференцію, де презентувала новий тренерський штаб збірної України.

Отож, шестеро спеціалістів на чолі з Олександром Петраковим працюватимуть на благо збірної України.

Олександр Петраков - Виконуючий обов’язки головного тренера;

Олександр Шовковський та Андрій Анненков - асистенти головного тренера;

В’ячеслав Кернозенко - тренер воротарів;

Іван Баштовий та В’ячеслав Руженцев - тренери по фізпідготовці.

Збірна України проведе першу тренувальну сесію з новими наставниками 29 серпня о 18:30 на полі НТК ім. В. Баннікова.

Читайте такожНового тренера збірної України Петракова побачили в столичному метро (фото)

Збірна України: матчі у вересні

  • Збірна України у вересні проведе два відбіркових матчі до чемпіонату світу. 1 вересня Україна в гостях зіграє проти Казахстану, а 4 вересня прийматиме Францію.
  • Після трьох матчів Україна посідає у своїй відбірковій групі друге місце, набравши 3 очки.
  • Також у вересні "жовто-сині" проведуть контрольний матч проти Чехії. Він запланований на 8 вересня.

Автор: Артем Будрін