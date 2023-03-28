Стівен Джеррард залишився незадоволений грою Мудрика в матчі з Англією.

26 березня збірна України поступилася Англії в рамках другого туру відбору на Євро-2024 з футболу.

Легендарний екс-півзахисник "Ліверпуля" і збірної Англії Стівен Джеррард поділився своєю думкою про цю гру, розкритикувавши українського вінгера Михайла Мудрика. Колишній капітан "трьох левів" зазначив, що Мудрик не зіграв належним чином проти Букайо Сака і це призвело до першого пропущеного голу.

"З точки зору України Англія зіграла фантастично, тому що її гра була відкритою, але, будь ви тренером Мудрика, ви б напевно розчарувалися.

Відео дня

При всій повазі, він все ще вчиться грати. Але знаючи, то коли потрібно стримувати Сака, не можна дозволяти йому давати обробляти м'яч під ліву ногу, тому що це його чарівна паличка. Але в епізоді з першим голом Англії саме це і сталося", - сказав Стівен Джеррард в ефірі Channel 4.

Додамо, що збірна Англії обіграла Україну на "Уемблі" з рахунком 2:0. Голами у складі "трьох левів" відзначилися Харрі Кейн і Букайо Сака.

Статистичний портал SofaScore визнав Михайла Мудрика найгіршим гравцем збірної України в грі проти англійців. Вінгер "Челсі" отримав за цей матч оцінку 5,7.

Для Мудрика це був дев'ятий матч за національну збірну України. Результативними діями вінгер не відзначався.

Нагадаємо, в січні Мудрик перейшов в "Челсі" з донецького "Шахтаря". Сума трансферу з урахуванням бонусів склала 100 мільйонів євро.

У складі "Челсі" українець зіграв сім матчів і відзначився однією гольовою передачею.

Вас також можуть зацікавити новини: