Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не планує повертати в турніри під своєю егідою російські клуби і збірні.
Відсторонення країни-терориста буде в силі до завершення війни в Україні, яку розв'язала РФ. Таку заяву зробив президент організації Александер Чеферін.
"Росія буде відсторонена до кінця війни", - наводить слова Чеферіна видання Metropolitan.si.
Також президент УЄФА прокоментував прийняте ще в лютому 2022 року рішення припинити співпрацю з російською компанією "Газпром".
"Це просто потрібно було зробити як символічний акт. Матчі дивляться сотні мільйонів людей, а ми показували рекламу цієї компанії. Мені шкода, що так, але ми повинні були це зробити. Але також факт, що ті, хто все ще купує газ у цієї ж компанії, найбільше кричать на цей рахунок", - заявив Чеферін.
Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну УЄФА виключив клуби країни-агресора з єврокубків, а також відсторонив від участі в міжнародних турнірах російські збірні всіх вікових категорій.
Раніше УНІАН повідомляв, що УЄФА призначив російських суддів на поєдинок жіночої Ліги націй.