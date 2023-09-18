УЄФА не поверне російські клуби в єврокубки до завершення війни в Україні.

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) не планує повертати в турніри під своєю егідою російські клуби і збірні.

Відсторонення країни-терориста буде в силі до завершення війни в Україні, яку розв'язала РФ. Таку заяву зробив президент організації Александер Чеферін.

"Росія буде відсторонена до кінця війни", - наводить слова Чеферіна видання Metropolitan.si.

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Також президент УЄФА прокоментував прийняте ще в лютому 2022 року рішення припинити співпрацю з російською компанією "Газпром".

"Це просто потрібно було зробити як символічний акт. Матчі дивляться сотні мільйонів людей, а ми показували рекламу цієї компанії. Мені шкода, що так, але ми повинні були це зробити. Але також факт, що ті, хто все ще купує газ у цієї ж компанії, найбільше кричать на цей рахунок", - заявив Чеферін.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну УЄФА виключив клуби країни-агресора з єврокубків, а також відсторонив від участі в міжнародних турнірах російські збірні всіх вікових категорій.

Раніше УНІАН повідомляв, що УЄФА призначив російських суддів на поєдинок жіночої Ліги націй.

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