Александер Чеферін не бачить причин для відсторонення збірної Білорусі.

Президент УЄФА Александер Чеферін прокоментував заклики відсторонити збірну Білорусі від участі в кваліфікації футбольного Євро-2024.

Керівник організації повідомив, що не підтримує таку позицію.

"Трохи популістично вимагати вигнати всіх. Зараз ми не бачимо причин для цього. Якщо будуть якісь зміни, то ми обов'язково відреагуємо. Відео дня

Політики повинні поважати нашу можливість самостійно приймати рішення. Ми також не намагаємося вказувати політикам і урядам, як їм чинити", - наводить слова Чеферіна видання Kurier.

Нагадаємо, відразу після початку повномасштабного військового вторгнення РФ в Україну, російські клуби та збірні були відсторонені від участі в іграх під егідою УЄФА. Пізніше стало відомо, що збірну Росії також відсторонили від участі у відборі на ЧЄ-2024, фінальна частина якого пройде в Німеччині. При цьому Білорусь, яка підтримує військову агресію РФ, зуміла уникнути цих санкцій.

Євро-2024: що відомо

До фінальної частини чемпіонату Європи вийдуть команди, які посядуть перші та другі місця у своїх відбіркових групах.

Ще три путівки на Євро-2024 будуть розіграні в березні 2024 року в двораундовому плей-офф раунді між 12-ма найкращими збірними Ліги Націй-2022/23 (серед тих, хто не потрапить на Євро безпосередньо).

Збірна Німеччина, як господар фінального турніру, автоматично потрапить на континентальну першість.

Фінальний турнір пройде в червні-липні 2024 року в Німеччині. На груповому етапі турніру зіграють 24 збірні.

Матчі фінальної стадії прийматимуть 10 міст: Берлін, Дортмунд, Дюссельдорф, Гамбург, Гельзенкірхен, Кельн, Лейпциг, Мюнхен, Франкфурт-на-Майні і Штутгарт.

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