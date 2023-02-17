Павелко продовжить виконувати функції президента УАФ, незважаючи на рішення суду відсторонити його.

Президент Української асоціації футболу Андрій Павелко відсторонений від посади до 17 березня 2023 року.

Таке рішення виніс Печерський суд Києва, повідомив журналіст Костянтин Андріюк в Telegram.

Журналіст опублікував скрін постанови суду, згідно з якою Андрія Павелка відсторонили від посади до 17 березня 2023 року.

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В Українській асоціації футболу відреагували на інформацію про відсторонення Андрія Павелка. Прес-служба організації опублікувала заяву, в якій повідомляється, що Павелко продовжить виконувати функції президента УАФ.

Крім того, в УАФ назвали рішення суду необґрунтованим і заявили, що воно суперечить статутам УЄФА і ФІФА.

"Андрій Павелко продовжує виконувати обов'язки президента УАФ до набрання відповідним рішенням суду законної сили. Саме такий порядок виконання рішення встановив суддя Печерського суду за підсумками розгляду клопотання прокурора.

Таким чином, до закінчення апеляційного розгляду такої справи Андрій Павелко уповноважений виконувати свої обов'язки на посаді президента УАФ.

Оскарження ж сьогоднішньої ухвали Печерського суду вже направлено до апеляційної судової інстанції. Також розпочато роботу з підготовки позовних заяв до Європейського суду з прав людини", - йдеться в заяві УАФ.

Нагадаємо, Павелко підозрюють у фінансових махінаціях і розкраданні коштів під час будівництва заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів. Він був заарештований, але пізніше суд випустив його на свободу під заставу 9 мільйонів 880 тисяч гривень.

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