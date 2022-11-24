У документах йдеться про підозру, що Павелко здійснював "фінансові операції з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало відмиванню коштів".

Скандал з очільником Української асоціації футболу Андрієм Павелко набув міжнародного розголосу. Про гучну справу вчора написали в британському виданні The Guardian.

Журналістів одного з найпопулярніших новинних ресурсів світу зацікавив той факт, що Павелку вдалося не лише незаконно заволодіти коштами в особливо великих розмірах, а й легалізувати їх, що свідчить про наявну фінансову схему в установі. Очевидно, що західний світ цікавить питання боротьби з корупцією, в тому числі у сфері спорту та футболу зокрема.

Своєю чергою, у Павелка знайшли своєрідний вихід із ситуації та активно поширюють конспірологічну теорію, наче усі справи, порушені проти нього та функціонерів УАФ - ніщо інше, як дії окремих проросійських політиків, які хочуть дискредитувати установу.

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Наводимо повний переклад статті про скандал в українському футболі нижче.

Голову Української асоціації футболу, який до 2020 року працював у дисциплінарному органі ФІФА, звинувачують у шахрайстві та відмиванні грошей, пов’язаних із будівництвом заводу зі штучної трави.

Андрію Павелку у вівторок надіслали документи з Національної поліції України про підозру у зловживанні владою та змові з метою привласнення та відмивання коштів.

На запит The Guardian, Павелко, який є президентом УАФ з 2015 року, заперечив будь-які правопорушення зі свого боку.

В УАФ повідомили, що попереднє розслідування Національного антикорупційного агентства викрило Павелка та інших осіб. Своєю чергою, у Павелка звинуватили проросійські сили в тому, що вони стоять за нинішнім розслідуванням. Зокрема, у заяві йдеться: "Справжньою причиною злочинного тиску на керівництво УАФ є спроба проросійських політиків змусити об’єднання припинити боротьбу проти РФ, а також заблокувати процес підготовки України до участі в Чемпіонаті Світу-2030 у ролі організатора".

У вівторок Павелко був сфотографований із закритим обличчям біля приміщення прокуратури в Києві.

У документі, який оприлюднений Нацполіцією, йдеться про те, що Павелка підозрють у "заволодінні чужим майном в особливо великих розмірах за попередньою змовою з групою осіб шляхом зловживання службовим становищем".

У документах йдеться про підозру, що Павелко здійснював "фінансові операції з коштами, отриманими внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало відмиванню коштів".

Ці звинувачення з’явилися після чотирирічного розслідування претензій про переплату УАФ компанії, що знаходиться в Об’єднаних Арабських Еміратах та відома як SDT. Ця компанія працювали над будівництвом першого в Україні заводу зі штучної трави.

Юрист УАФ Денис Бугай розповів місцевому ЗМІ "Главкому", що, попри переплати SDT, гроші футбольне відомство повернуло. За його словами, гроші не з’явилися на балансі УАФ, оскільки були виплачені через третю компанію - Softex, колишньому італійському арбітру П’єрлуїджі Колліні, який був кредитором.

Жодних припущень про правопорушення з боку Колліні, який керував суддівством в українському футболі з 2012 по 2015 рік, немає.

Бугай зазначив: "УАФ — потерпіла сторона, хоча асоціація такого статусу не має і мати не може".

"Натомість УАФ отримала від SDT весь спектр замовлених послуг, побудувала перший в Україні завод з виробництва штучного футбольного покриття, а заодно врегулювала нагальну заборгованість з одним із екс-кредиторів. Ось у чому абсурдність версії слідства та прокуратури".

Павелко обіймав посаду члена дисциплінарного органу ФІФА протягом двох років до 2020 року. За даними ФІФА, він подав у відставку після того, як його зобов’язали сплатити штраф за "публічну критику рішення", прийнятого колегами з дисциплінарного комітету на чемпіонаті світу в Росії.

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