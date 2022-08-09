Нападник київського "Динамо" Назарій Русин підписав контракт із "Зорею".
Про це повідомляє прес-служба луганського клубу.
Повідомляється, що угода 23-річного футболіста з "Зорею" розрахована до 30 червня 2025 року.
Умови угоди з київським "Динамо" не розголошуються.
Раніше була інформація про те, що Русин може стати частиною угоди з переходу Владислава Кабаєва в "Динамо", але в ЗМІ повідомляється, що це будуть окремі трансфери.
Русин вже виступав за "Зорю" в сезоні 2019/20. Тоді Назарій зіграв за луганський колектив 17 матчів, забив 7 голів і віддав 4 гольові передачі.
Прес-служба клубу представила його в стилі фільму "Термінатор", додавши в заяву підпис "I'll be back".
На початку серпня Русин покинув "Чорноморець". В одеський клуб Назарій перейшов взимку на правах оренди, але не встиг зіграти жодного офіційного матчу за "моряків" через російське вторгнення.
Нагадаємо, "Зоря" грає в кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. У першому матчі 3-го раунду луганський клуб обіграв румунську "Університатю" (1:0). Поєдинок у відповідь відбудеться 11 серпня. Якщо український клуб зможе пройти "Університатю", то в наступному раунді зіграє з переможцем пари "Лугано" - "Хапоель Беер-Шева".
Новий сезон в української Прем'єр-ліги стартує 23 серпня.
Назарій Русин: кар'єра
- Русин став гравцем "Динамо" в 2016 році. Всього за київський клуб він провів 41 матч, забивши 9 голів.
- З "Динамо" Русин йшов в оренду в луганську "Зорю", польську "Легію", "Дніпро-1" і "Чорноморець".
- За юнацькі збірні України Русин провів 23 матчі, в яких забив 9 голів.