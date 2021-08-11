Лісабонський клуб підтримав українця після його дебютного матчу.

Нападник збірної України Роман Яремчук 10 серпня дебютував у складі "Бенфіки".

Українець вийшов на заміну в матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти "Спартака" і його удар призвів до голу - м'яч опинився в сітці після двох рикошетів.

Після цього вболівальники Бенфіки" в офіційному Twitter-акаунті лісабонців масово почали вимагати опублікувати фото Яремчука, а також почали перейменовувати свої акаунти, використовуючи суфікс "чук": "Соузачук", "Даніельчук" і так далі.

Адміністратор аккаунта "Бенфіки" навіть порівняв ситуацію з відомим мультфільмом: "Та сама сцена з "У пошуках Немо" з чайками. Це ви, хлопці, просите фото Яремчука".

У підсумку аккаунт "Бенфіки" був перейменований в "SL Benficachuk". Очевидно, що це зроблено лише тимчасово, але Яремчуку має бути приємна така підтримка від нового клубу.

Роман Яремчук: трансфер до "Бенфіки"

Яремчук підписав контракт з "Бенфікою" 31 липня. Він перейшов до лісабонського клубу з бельгійського "Гента" за 17 мільйонів євро. Форвард підписав контракт на 5 років.

Стали відомі деталі трансферу нападника - зокрема, відсоток від його переходу отримає київське "Динамо".

На початку серпня Яремчук приступив до тренувань з "Бенфікою", а також отримав ігровий номер 15.

10 серпня він дебютував за "Бенфіку" в матчі проти "Спартака".

Автор: Антон Дудар