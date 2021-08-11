Гол спершу записали на українця, але потім переписали на захисника московського клубу.

Нападник збірної України Роман Яремчук дебютував у складі португальської "Бенфіки".

Яремчук зіграв у матчі 3-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти московського "Спартака". Українець вийшов на поле на 64-й хвилині гри.

У компенсований час Яремчук поставив крапку в матчі. Українець пробивав по воротах, м'яч влучив спершу в ногу одного гравця "Спартака", потім в іншого, після чого залетів у сітку.

Офіційний сайт УЄФА спершу записав гол на Яремчука, але потім переписав його як автогол.

Рахунок у матчі став 2:0, а за сумою двох зустрічей "Бенфіка" перемогла 4:0.

Роман Яремчук: кар'єра та досягнення

Яремчук дебютував за київське "Динамо" навесні 2016 року, але в тому ж році відправився в оренду в "Олександрію".

Влітку 2017 року форвард перейшов до бельгійського "Гента". У складі бельгійського клубу українець забив 61 гол і зробив 18 результативних передач у 152 матчах.

Разом з "Гентом" він ставав срібним призером чемпіонату Бельгії в 2020 році. У сезоні 2020-2021 Яремчук став найкращим бомбардиром чемпіонату Бельгії.

За збірну України форвард провів 27 матчів, забивши 10 голів. У тому числі на його рахунку 2 голи на Євро-2020.

Автор: Антон Дудар