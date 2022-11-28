Португалія може оформити достроковий вихід з групи, якщо обіграє Уругвай.

У понеділок, 28 листопада, в рамках другого туру групового турніру чемпіонату світу з футболу зустрінуться національні збірні Португалії та Уругваю.

Поєдинок цих команд пройде на стадіоні "Лусаїл Айконік" в Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.

Збірна Португалії стартувала на ЧС-2022 з перемоги над національною командою Гани. У складі португальців голами відзначилися Кріштіану Роналду, Жоау Фелікс і Рафаель Леау.

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Збірна Уругваю в поєдинку першого туру групового раунду зіграла внічию проти Південної Кореї (0:0).

Таким чином, перед матчем другого туру Португалія є одноосібним лідером групи Н з 3 очками. Уругвай та Південна Корея мають по одному балу, а Гана залишається без набраних очок і займає останнє місце.

Перемога в матчі проти збірної Уругваю дозволить португальцям достроково вийти в 1/8 фіналу ЧС-2022.

Португалія - Уругвай: прогноз

Збірна Португалії є фаворитом в дуелі з Уругваєм.

Так, на перемогу португальців можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,00, на нічийний результат - 3,35. Перемога збірної Уругваю оцінюється коефіцієнтом 4,40.

Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,07. Гол Португалії оцінюють в 1,28, а на те, що відзначиться збірна Уругваю можна поставити з коефіцієнтом 1,64.

Букмекери вважають, що найбільш вірогідним результатом матчу буде перемога збірної Португалії з рахунком 1:0. Коефіцієнт на таку подію - 5,80.

Гол Кріштіану Роналду в матчі з Уругваєм оцінюється коефіцієнтом 2,60.

Португалія - Уругвай: трансляція

В Україні протистояння національних команд Португалії та Уругваю в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.

Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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