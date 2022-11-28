У понеділок, 28 листопада, в рамках другого туру групового турніру чемпіонату світу з футболу зустрінуться національні збірні Португалії та Уругваю.
Поєдинок цих команд пройде на стадіоні "Лусаїл Айконік" в Лусаїлі, який вміщує 80 тисяч глядачів.
Збірна Португалії стартувала на ЧС-2022 з перемоги над національною командою Гани. У складі португальців голами відзначилися Кріштіану Роналду, Жоау Фелікс і Рафаель Леау.
Збірна Уругваю в поєдинку першого туру групового раунду зіграла внічию проти Південної Кореї (0:0).
Таким чином, перед матчем другого туру Португалія є одноосібним лідером групи Н з 3 очками. Уругвай та Південна Корея мають по одному балу, а Гана залишається без набраних очок і займає останнє місце.
Перемога в матчі проти збірної Уругваю дозволить португальцям достроково вийти в 1/8 фіналу ЧС-2022.
Португалія - Уругвай: прогноз
Збірна Португалії є фаворитом в дуелі з Уругваєм.
Так, на перемогу португальців можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,00, на нічийний результат - 3,35. Перемога збірної Уругваю оцінюється коефіцієнтом 4,40.
Зробити ставку на те, що в цій грі заб'ють обидві команди, можна з коефіцієнтом 2,07. Гол Португалії оцінюють в 1,28, а на те, що відзначиться збірна Уругваю можна поставити з коефіцієнтом 1,64.
Букмекери вважають, що найбільш вірогідним результатом матчу буде перемога збірної Португалії з рахунком 1:0. Коефіцієнт на таку подію - 5,80.
Гол Кріштіану Роналду в матчі з Уругваєм оцінюється коефіцієнтом 2,60.
Португалія - Уругвай: трансляція
В Україні протистояння національних команд Португалії та Уругваю в прямому ефірі можна буде подивитися на Київстар ТБ.
Також гра транслюватиметься регіональними каналами Суспільного, на сайті Суспільне Спорт, а також відеосервісі MEGOGO.
Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.
Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.
Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.