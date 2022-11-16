Роберт Левандовскі дізнався вирок за свою неналежну поведінку в матчі з "Осасуною".

Зірковий нападник каталонської "Барселони" Роберт Левандовскі дізнався вирок дисциплінарного комітету за свій вчинок у матчі 14-го туру чемпіонату Іспанії з футболу проти "Осасуни".

Як повідомляє видання Marca, польський форвард отримав 3 матчі дискваліфікації.

Повідомляється, що один матч Роберт пропустить в якості штрафу за червону картку, ще два - за образливий жест на адресу арбітра після видалення.

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Таким чином, поляк пропустить ігри "Барселони", які пройдуть відразу після чемпіонату світу-2022 - домашню зустріч з "Еспаньолом" 30 або 31 г рудня, виїзну гру з мадридським "Атлетіко" (7 або 8 січня) і домашній поєдинок з "Хетафе", який пройде 12 січня вже після Суперкубка Іспанії.

Крім того, комітет дискваліфікував на чотири матчі Жерара Піке, який перебував на лавці в поєдинку з "Осасуною". Захисник раніше оголосив про завершення кар'єри, тому на команду його бан не вплине.

Додамо, що "Барселона" в меншості в тому поєдинку проти "Осасуни" перемогла з рахунком 2:1.

У поточному сезоні "Барселона" зазнала лише однієї поразки у чемпіонаті Іспанії - в 9-му турі з "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу". Після цього команда Хаві виграла п'ять матчів поспіль. Після 14 турів "синьо-гранатові" лідирують з 37 очками. У мадридського "Реала" 35 очок.

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