"Барселона" в меншості обіграла "Осасуну" на виїзді завдяки голам Педрі і Рафіньї.

У вівторок, 8 листопада, в 14-го туру іспанської Прімери "Осасуна" на своєму полі приймала "Барселону".

Поєдинок проходив на стадіоні "Ель-Садар" в Памплоні і завершився вольовою перемогою каталонського клубу з рахунком 2:1.

Вже на шостій хвилині господарі поля повели - після кутового відзначився захисник "Осасуни" Давид Гарсія.

Відео дня

Незабаром першу жовту картку отримав форвард каталонців Роберт Левандовскі. Вже на 31-й хвилині за повторне попередження поляк був вилучений, і "Барселона" залишилася в меншості.

Вдесятьох "Барселона" зрівняла рахунок на 48-й хвилині - після розіграшу штрафного, атаки лівим флангом і прострілу Жорді Альби Ферран Торрес переадресував м'яч Педрі, який використовував свій момент. А на 85-й хвилині пройшов закид з центрального кола від Френкі де Йонга, Рафінья уникнув офсайду і забив переможний для "синьо-гранатових" гол.

"Осасуна" - "Барселона" - 1:2

Голи: Д. Гарсія, 6 - Педрі, 48, Рафінья, 85

"Осасуна": Фернандез, Відаль, У. Гарсія, Д. Гарсія, Крус, Торро (Кіке, 59), Р. Гарсія (Пенья, 75), Орос (Брашанац, 74), Монкайола, Гомес (Барха, 83), Авіла (Будімір, 83)

"Барселона": тер Штеген, Бальде, Крістенсен (Гаві, 74), Алонсо, Альба, Педрі (Ріад, 89), Бускетс, Де Йонг, Дембеле (Рафінья, 78), Левандовскі, Торрес (Фаті, 78)

Попередження: Крус, Д. Гарсія, Торро, Монкайола - Левандовскі, Альба, Бальде

Видалення: Левандовскі (друга жовта)

Огляд матчу:

Зазначимо, що в перерві матчу "Барселони" з "Осасуною" трапився скандальний епізод. 35-річний іспанський захисник Жерар Піке вступив у грубу перепалку з головним арбітром гостьової зустрічі Хесусом Хіль Мансано в підтрибунному приміщенні в перерві, за що гравцеві була показана червона картка.

"Ти суддя, який дістав нас більше всіх. Це ганебна робота. Я **ав твою чортову матір!", - наводить слова Піке El Partidazo de COPE в Твіттері, посилаючись на задокументований протокол зустрічі.

Згідно з регламентом Піке загрожує дискваліфікація на термін до шести ігор.

Нагадаємо, гра 13-го туру з "Альмерією" повинна була стати останньою для Піке, який оголосив про завершення кар'єри. Включення в заявку на матч з "Осасуною" Піке головний тренер "Барселони" назвав вимушеним заходом.

Головний тренер "Барселони" Хаві після матчу з "Осасуною" також висловив свою думку про роботу суддівської бригади на чолі з Хесусом Хіль Мансано.

"Ми пропустили гол через помилку. Вилучення Левандовскі і Піке з лави запасних відображають суть гри, в якій проти нас були несправедливі рішення. Але це робота суддів, тому додати до цього нічого.

Здається, що голу "Осасуни" на початку гри передував фол. Думаю, що попередження також вплинули на гру "Барселони", ми були незадоволені цим, але нам вдалося все подолати", - наводить слова Хаві BarçaTimes в Твіттері.

У поточному сезоні "Барселона" зазнала тільки однієї поразки в чемпіонаті Іспанії - в 9-му турі з "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу". Після цього команда Хаві виграла п'ять матчів поспіль. Після 14 турів "синьо-гранатові" лідирують з 37 очками.

У "Реала" 32 очки, але свій матч 14-го туру чемпіонату Іспанії "вершкові" зіграють з "Кадісом" 10 листопада.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє проти "Еспаньола". Цей матч відбудеться вже після ЧС-2022. Гра запланована на 31 грудня.

Вас також можуть зацікавити новини: