Матч проти" Альмерії "став останнім для Жерара Піке у футболці"Барселони".

У суботу, 6 листопада, в рамках 13-го туру чемпіонату Іспанії з футболу зустрілися "Барселона" і "Альмерія". Гра проходила на стадіоні "Камп Ноу" і завершилася перемогою домашньої команди з рахунком 2:0.

Відзначимо, що ця гра стала прощальною для легендарного захисника "Барселони" Жерара Піке, який напередодні оголосив про рішення завершити кар'єру футболіста.

Перший гол у матчі стався на 48-й хвилині: його автором став Усман Дембеле, який втік по правому флангу, різко змістився до центру, дійшов до штрафного майданчика і акуратно поклав м'яч у дальній кут воріт.

Відео дня

На 62-й хвилині другий гол "Барселони" забив Френкі де Йонг: Жорді Альба з лівого флангу навісив у воротарський, Ансу фаті набіг і пробив в упор, але воротар зреагував. Де Йонг подркараулив відскік і добив м'яч у порожні ворота.

"Барселона" - "Альмерія" - 2: 0

Ш: Дембеле, 48, Де Йонг, 62

"Барселона": тер Штеген, Бальде, Піке (Крістенсен, 85), Алонсо, Альба, Бускетс (Гаві, 68), Де Йонг, Педрі, Левандовскі, Дембеле (Рафінья, 68), Ферран Торрес (фаті, 61)

"Альмерія": Фернандо, Мендес, Елі (Эгуарас, 68), Чумі, Кайки (Бабич, 46), Акьеме, Мелеро (Пучмаль, 68), Робертоне (Портільо, 79), Саму Кошта, Баптистао (Дієго Соуза, 46), Рамазани

Попередження: Кайки, Ферран Торрес, Дембеле

Огляд матчу:

Додамо, що після матчу Жерар Піке виступив з дуже зворушливою промовою, в якій подякував своїм одноклубникам, співробітникам і вболівальникам "Барселони". Іспанський захисник зазначив, що планує повернутися в клуб, але вже на іншій посаді.

"Я вдячний колегам, співробітникам клубу, всім, хто допомагає нам кожен день і робить все легше. Дякуємо керівництву клубу за підтримку протягом усіх цих років. Коли стаєш старшим, розумієш, що іноді любити - значить відпустити. Це були стосунки, сповнені любові та пристрасті. Тепер прийшов час залишити простір, ковтнути свіжого повітря. Я переконаний, що в майбутньому повернуся в "Барселону". Це не прощання. Я народився тут, тут і помру", - наводить слова Піке Mundo Deportivo.

Після 13-ти зіграних турів "Барселона" набрала 34 очки і проміжно вийшла на перше місце турнірної таблиці чемпіонату Іспанії. "Альмерія" з 13 балами йде на 15-й позиції.

У наступному турі " Барселона "зіграє проти" Осасуни "в гостях, а" Альмерія "на своєму полі прийме"Хетафе".

Вас також можуть зацікавити новини: