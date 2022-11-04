Матч 13-го туру чемпіонату Іспанії стане останнім для Жерара Піке у футболці "Барселони".

Знаменитий футболіст "Барселони" Жерар Піке прийняв рішення покинути каталонський клуб і завершити кар'єру.

35-річний захисник опублікував зворушливе прощальне відео в своїх соціальних мережах, в якому заявив про своє рішення.

Матч 13-го туру чемпіонату Іспанії з "Альмерією" стане для Піке останнім у складі "Барселони".

Відео дня

"Ви (фанати "Барселони") дали мені все, і тепер, коли мрії дитини збулися, я хочу сказати вам, що пора замкнути це коло. Я завжди говорив, що після "Барси" іншої команди не буде, так і є. У цю суботу буде моя остання гра на Камп Ноу", - сказав Піке.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

На раптову заяву Піке про завершення кар'єри футболіста відреагував президент "Барселони" Жоан Лапорта.

"Жерар Піке, крім успіхів, яких він домігся, крім того, що він виграв все, є частиною щита "Барселони". Він завжди буде еталоном.

Що стосується його контракту, Піке прекрасно розуміє ситуацію в клубі з фінансовим фейр-плей і фондом заробітної плати. З його боку є бажання допомогти команді", - сказав Лапорта в інтерв'ю клубному телебаченню "Барселони".

Авторитетний інсайдер Фабріціо Романо повідомив деталі контракту Жерара Піке з "Барселоною".

"Після рішення Піке його контракт з "Барселоною" припинить дію негайно з наступного тижня. Він відмовиться від суми, яка покладена йому за контрактом до червня 2023 року", - повідомив Романо в своїх соцмережах.

За даними Capology, зарплата Піке в "Барселоні" становить близько 28 мільйонів євро на рік.

Іспанські ЗМІ повідомляють, що Жерар Піке міг завершити кар'єру через комерційні відносини з чемпіонатом. Справа в тому, що захисник "Барселони" оголосив про завершення кар'єри в день, коли в Іспанії прийняли закон про спорт. Журналістка Revelo Наталі Торрент натякає на зв'язок між подіями.

Суть в тому, що в законі є положення, згідно з яким гравцям забороняється мати комерційні відносини зі змаганням в якому вони виступають. Раніше неодноразово повідомлялося про корупційні зв'язки Жерара Піке з главою Королівської футбольної федерації Іспанії (RFEF) Луїсом Рубіалесом.

Жерар Піке: кар'єра та досягнення

Піке є вихованцем "Барселони", в 2004 році він перейшов в "Манчестер Юнайтед", в 2006 році захисник відправився в річну оренду в "Реал Сарагосу", а в 2008 році повернувся в стан "синьо-гранатових".

За цей час виступів у "Барселоні" Піке виграв вісім чемпіонатів Іспанії, сім Кубків Іспанії, шість Суперкубків Іспанії, три Ліги чемпіонів, три Суперкубка УЄФА і три клубних чемпіонату світу.

У 2010 році він був визнаний найкращим захисником іспанської Прімери.

Примітно, що свій перший матч в Лізі чемпіонів Піке провів 7 листопада 2007 проти київського "Динамо", який закінчився з рахунком 4:0. Піке в цьому матчі забив свій перший гол у Лізі чемпіонів. 20 жовтня 2021 року Піке забив гол у ворота "Динамо" в матчі Ліги чемпіонів за "Барселону". Це був його останній гол у Лізі чемпіонів.

У складі "Барселони" Піке зіграв 615 матчів, записавши на свій рахунок 53 голи і 15 результативних передач.

Зі збірною Іспанії Піке в 2010 році став чемпіоном світу, а в 2012 році завоював титул чемпіона Європи.

За збірну Іспанії Жерар зіграв 102 матчі і забив 5 голів.

Вас також можуть зацікавити новини: