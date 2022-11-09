Роберт Левандовскі був вилучений в матчі чемпіонату Іспанії проти "Осасуни".

Польський нападник "Барселони" Роберт Левандовскі може бути дискваліфікований на кілька матчів у чемпіонаті Іспанії.

Лідер атаки каталонського клубу отримав червону картку у поєдинку 14-го туру Ла Ліги з "Осасуною".

На 13-й хвилині поляк отримав попередження після того, як завалив на газон захисника Начо Відаля. А на 30-й хвилині арбітр Хесус Хіль Мансано показав форварду другу жовту картку за удар ліктем у захисника Давида Гарсію.

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Повідомляється, що Левандовскі можуть дискваліфікувати на 3 матчі через його жест. Роберт торкнувся носа після видалення - цей жест у Польщі натякає на зарозумілість.

Додамо, що в матчі з "Осасуною" також був видалений Жерар Піке. 35-річний захисник "Барселони" отримав червону картку в цьому матчі за образи судді і може бути дискваліфікований на 6 матчів. Правда, варто зазначити, що Піке напередодні оголосив про завершення кар'єри футболіста і навряд чи буде переживати з приводу можливої дискваліфікації.

Матч "Осасуни" проти "Барселони" завершився вольовою перемогою каталонського клубу з рахунком 2:1. Голами у складі "блаугранас" відзначилися Педрі і Рафінья.

Після 14 турів в активі "Барселони" 37 набраних очок. "Синьо-гранатові" лідирують у турнірній таблиці. У "Реала" 32 очки, але свій матч 14-го туру чемпіонату Іспанії "вершкові" зіграють з "Кадісом" 10 листопада.

У наступному турі чемпіонату Іспанії "Барселона" зіграє проти "Еспаньола". Цей матч відбудеться вже після ЧС-2022. Гра запланована на 31 грудня.

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