Переможний гол "каноніри" забили на 90+8-й хвилині.

У суботу, 4 березня, відбувся поєдинок 26-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрічалися "Арсенал" і "Борнмут".

Гра пройшла на стадіоні "Емірейтс" в Лондоні і завершилася вольовою перемогою господарів з рахунком 3:2.

"Вишеньки" вийшли вперед вже на 10-й секунді матчу завдяки голу Філіпа Біллінга. На 57-й хвилині гості зміцнили свою перевагу завдяки голу Маркоса Сенесі з передачі Джозефа Ротуелла.

"Арсеналу" вдалося забити перший гол і скоротити розрив у рахунку на 62-й хвилині - голом відзначився Томас Парті, точний пас йому віддав Еміль Сміт-Роу. На 70-й хвилині "каноніри" зрівняли рахунок - гол забив Бен Уайт після передачі Ріса Нельсона.

Кульмінація настала в доданий арбітром час. На 90+8-й хвилині господарі вирвали перемогу завдяки голу Ріса Нельсона.

"Арсенал" - "Борнмут" - 3:2

Голи: Парті, 62, Уайт, 70, Нельсон, 90+8 - Білінг, 1, Сенесі, 57

"Арсенал": Рамсдейл, Томіясу (Уайт, 46), Саліба, Габріель, Зінченко, Едегор, Парті, Вієйра (Джака, 84), Сака, Троссард (Сміт-Роу, 22 (Нельсон, 69)), Мартінеллі

"Борнмут": Нето, Сміт, Мефам, Стівенс, Сенесі, Земура (Фредрікс, 64), Уаттара (Крісті, 82), Ротвелл (Кук, 70), Білінг, Семеніо (Ентоні, 64), Соланке

Попередження: Нето, Мефам

Огляд матчу:

Відзначимо, що український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі і відіграв повний матч. Українець отримав 7,6 бала за цей матч від статистичного порталу Whoscored, що є найкращим результатом серед захисників "канонірів".

За час матчу Зінченко зробив 2 перехоплення, виграв 11 з 12 дуелей, створив 4 шанси для своїх партнерів, віддав 62 паси у фінальну третину суперника, 118 разів торкнувся м'яча, зробив 6 кросів і 4 відбору.

За підсумками зустрічі "Арсенал" набрав 63 очки і повернув колишній відрив у п'ять очок від "Манчестер Сіті", що йде другим. "Борнмут" з 21 очком залишився на 19-му місці, в зоні вильоту.

У наступному турі "Арсенал" зіграє з "Фулхемом" (12 березня), а "Борнмут" поміряється силами з "Ліверпулем" (11 березня).

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