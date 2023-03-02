Український футболіст проводить прекрасний сезон в лондонському клубі.

У середу, 1 березня, "Арсенал" у перенесеному матчі 7-го туру англійської Прем'єр-ліги розгромив "Евертон".

Головний тренер "Арсенала" Мікель Артета після матчу з "ірисками" висловився про роль Зінченка в цій перемозі.

"Ось чому ми його запросили - Зінченко привносить щось нове в команді, дозволяє нам бути більш непередбачуваними", - наводить слова Артети прес-служба "Арсенала".

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Матч "Арсенала" проти "Евертона" завершився з рахунком 4:0 на користь "канонірів".

Олександр Зінченко зіграв у цій грі 82 хвилини і був одним з найкращих гравців матчу. Саме з результативної передачі українця Букайо Сака відкрив рахунок у матчі.

Після перерви Зінченко взяв безпосередню участь ще в двох гольових атаках "канонірів".

Перемога над "Евертоном" дозволила "канонірам" збільшити відрив від "Манчестер Сіті" в турнірній таблиці до 5 балів. В активі "Арсеналу" 60 очок, у "городян" - 55.

У наступному турі підопічні Мікеля Артети зіграють проти "Борнмута" на своєму полі. Матч заплановано на 4 березня.

Нагадаємо, Олександр Зінченко перейшов в "Арсенал" з "Манчестер Сіті" минулого літа за 35 мільйонів євро.

У нинішньому сезоні українець зіграв у складі "канонірів" 22 матчі у всіх турнірах, забив 1 гол і віддав дві гольові передачі.

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