У середу, 1 березня, відбувся перенесений матч 7-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрілися "Арсенал" Олександра Зінченка і "Евертон" Віталія Миколенка.
Матч проходив на стадіоні "Емірейтс" і завершився розгромною перемогою господарів поля.
Перший гол "каноніри" забили ближче до кінця першої половини матчу - Олександр Зінченко прекрасним пасом знайшов у штрафному Букайо Сака, якого упустив Віталій Миколенко. Англієць не розгубився і сильним ударом розстріляв ближній кут. Через шість хвилин господарі зміцнили свою перевагу - відзначився Габріел Мартінеллі з передачі Букайо Сака.
На 73-й хвилині капітан "Арсеналу" Мартін Едегор з передачі Леандро Троссарда довів рахунок до розгромного. На 80-й хвилині Габріел Мартінеллі встановив підсумковий рахунок зустрічі.
"Арсенал" - "Евертон" - 4:0
Голи: Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71
"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Габріел, Саліба, Зінченко (Тірні, 82), Джака (Фабіу Вієйра, 72), Жоржиньо (Парті, 46), Едегор, Сака (Сміт-Роу, 82), Троссард (Нкетіа, 72), Мартінеллі
"Евертон": Пікфорд, Коулмен (Годфрі, 61), Тарковський, Кін, Миколенко, Гуйє (Холгейт, 46), Дукуре (Девіс, 79), Онана, Івобі, Мопе (Грей, 61), Макніл
Попередження: Тарковський, 52, Годфрі, 66
Огляд матчу:
Олександр Зінченко зіграв у цьому матчі 82 хвилини, після чого був замінений на Кірана Тірні. Статистичний портал Whoscored оцінив гру Зінченка високою оцінкою - 8,3. Більш високий бал отримав тільки автор дубля Габріел Мартінеллі - 8,5.
Віталій Миколенко відіграв повний матч у складі "Евертона". Як і всі футболісти "ірисок", Миколенко отримав низьку оцінку від Whoscored - 6,1.
Завдяки цій перемозі "Арсенал" набрав 60 очок і зміцнився на першій сходинці чемпіонату. Відрив від "Манчестер Сіті" тепер становить п'ять очок. "Евертон" з 21 балом залишився на 18-му місці, в зоні вильоту.
У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зіграє проти "Борнмута" (4 березня), а "Евертон" поміряється силами з "Ноттінгем Форест" (5 березня).