Українець Олександр Зінченко відзначився гольовою передачею в цій грі.

У середу, 1 березня, відбувся перенесений матч 7-го туру англійської Прем'єр-ліги, в якому зустрілися "Арсенал" Олександра Зінченка і "Евертон" Віталія Миколенка.

Матч проходив на стадіоні "Емірейтс" і завершився розгромною перемогою господарів поля.

Перший гол "каноніри" забили ближче до кінця першої половини матчу - Олександр Зінченко прекрасним пасом знайшов у штрафному Букайо Сака, якого упустив Віталій Миколенко. Англієць не розгубився і сильним ударом розстріляв ближній кут. Через шість хвилин господарі зміцнили свою перевагу - відзначився Габріел Мартінеллі з передачі Букайо Сака.

На 73-й хвилині капітан "Арсеналу" Мартін Едегор з передачі Леандро Троссарда довів рахунок до розгромного. На 80-й хвилині Габріел Мартінеллі встановив підсумковий рахунок зустрічі.

"Арсенал" - "Евертон" - 4:0

Голи: Сака, 40, Мартінеллі, 45+1, 80, Едегор, 71

"Арсенал": Рамсдейл, Уайт, Габріел, Саліба, Зінченко (Тірні, 82), Джака (Фабіу Вієйра, 72), Жоржиньо (Парті, 46), Едегор, Сака (Сміт-Роу, 82), Троссард (Нкетіа, 72), Мартінеллі

"Евертон": Пікфорд, Коулмен (Годфрі, 61), Тарковський, Кін, Миколенко, Гуйє (Холгейт, 46), Дукуре (Девіс, 79), Онана, Івобі, Мопе (Грей, 61), Макніл

Попередження: Тарковський, 52, Годфрі, 66

Огляд матчу:

Олександр Зінченко зіграв у цьому матчі 82 хвилини, після чого був замінений на Кірана Тірні. Статистичний портал Whoscored оцінив гру Зінченка високою оцінкою - 8,3. Більш високий бал отримав тільки автор дубля Габріел Мартінеллі - 8,5.

Віталій Миколенко відіграв повний матч у складі "Евертона". Як і всі футболісти "ірисок", Миколенко отримав низьку оцінку від Whoscored - 6,1.

Завдяки цій перемозі "Арсенал" набрав 60 очок і зміцнився на першій сходинці чемпіонату. Відрив від "Манчестер Сіті" тепер становить п'ять очок. "Евертон" з 21 балом залишився на 18-му місці, в зоні вильоту.

У наступному турі чемпіонату Англії "Арсенал" зіграє проти "Борнмута" (4 березня), а "Евертон" поміряється силами з "Ноттінгем Форест" (5 березня).

Вас також можуть зацікавити новини: