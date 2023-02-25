Захисник вдруге у своїй клубній кар’єрі отримав таку можливість.

У суботу, 25 лютого, у рамках 25-го туру чемпіонату Англійської Прем’єр-ліги зустрічалися "Лестер" та "Арсенал". Матч відбувся на стадіоні "Кінг Пауер Стедіум" і завершився перемогою канонірів з рахунком 1:0.

Єдиний гол на 46-й хвилині матчу забив атакуючий півзахисник лондонців Габріел Мартінеллі. Результативну передачу до свого активу записав зимовий новачок команди, котрого купили після зриву трансферу Михайла Мудрика, Леандро Троссард.

Цей поєдинок став визначним для українського гравця канонірів Олександра Зінченка. Футболіст вивів свою команду на матч проти "Лестера" з капітанською пов’язкою – це трапилося з ним вперше за період його виступів у складі "Арсенала".

Як зазначає журналіст PA Sport Марк Манн-Брайанс, передати пов'язку Зінченку вирішив чинний капітан команди, норвежець Мартін Едегор.

Ймовірно, капітанську пов’язкудля Зінченка приурочили до річниці повномасштабного вторгнення Росії на території України. Захисник на початку березня минулого року також грав у цьому статусі, однак у складі "Манчестер Сіті". Це його єдині два матчі у клубній кар’єрі, коли він виводив команду на поле.

Українець зіграв практично увесь матч. Уже у компенсований до другого тайму час його замінив Такехіро Томіясу. Зінченко отримав від WhoScored другу найвищу оцінку у поєдинку 7,4. Кращий бал лише у Троссарда (7,5).

"Лестер" – "Арсенал" 0:1

Гол: Мартінеллі (46)

"Лестер": Уорд – Кастань (Перейра, 85), Суттар, Фас, Крістіансен – Прат (Дака, 77), Ндіді (Сумаре, 77), Дьюсбері-Холл – Тете (Тілеманс, 62), Іхеаначо (Варді, 62), Барнс

"Арсенал": Рамздейл – Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу, 90+3) – Едегор (Партей, 84), Жоржиньо, Джака – Сака, Троссар (Нкетіа, 70), Мартінеллі

Попередження: Мартінеллі (38)

Варто відзначити, що після серії із чотирьох матчів без перемог "Арсенал" уже другий поспіль поєдинок бере гору над суперником. Підопічні Мікеля Артети продовжують лідирувати у турнірній таблиці чемпіонату, на п’ять очок випереджаючи чинного чемпіона Англії "Манчестер Сіті".

Зінченко у цьому розіграші АПЛ провів 17 зустрічей, та записав на свій рахунок один гол і один асист. Це його перший сезон у складі "Арсеналу", адже влітку він перейшов з "Манчестер Сіті" за 35 мільйонів євро.

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