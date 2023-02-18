Команда Артети здобула важливу перемогу з огляду на чемпіонську гонитву цього сезону в АПЛ.

У суботу, 18 лютого, відбувся поєдинок 24-го туру АПЛ, в якому "Арсенал" обіграв у вольовому стилі "Астон Віллу".

На 61-й хвилині Олександр Зінченко вразив ворота аргентинця Еміліано Мартінеса і зробив рахунок 2:2. У компенсований арбітром час чинний чемпіон світу Мартінес примудрився зробити автогол і таким чином "Арсенал" вийшов вперед. На 90+8-й хвилині Мартінеллі забив четвертий гол лондонського клубу у цій зустрічі.

Команда Артети здобула важливу перемогу з огляду на чемпіонську гонитву цього сезону в АПЛ. Зінченко провів на полі 94 хвилини, його наприкінці матчу замінив Кіран Тірні.

26-річний Зінченко вперше забив за "Арсенал". Влітку минулого року Олександр перейшов до "канонірів" з "Ман Сіті".

Дебютний гол Олександра Зінченка за "Арсенал" став для нього першим й в АПЛ. Перший гол українця в чемпіонаті Англії припав на його 92-й матч в турнірі. За цей період він завдав 74 удари по воротах суперника.

Астон Вілла - Арсенал - 2:4

Голи: Уоткінс, 5, Коутіньйо, 31 - Сака, 16, Зінченко, 61, Мартінес (у свої ворота), 90+3, Мартінеллі, 90+8

Астон Вілла: Мартінес, Кеш, Конса, Мінґз, Морено (Дінь, 78), Луїс (Дендонкер, 67), Камара, Макгінн, Коутіньо (Ремзі, 62), Буендіа (Бейлі, 67), Уоткінс (Дюран, 78)

Арсенал: Ремсдейл, Уайт (Томіясу, 79), Саліба, Габріел, Зінченко (Тірні, 90), Жоржіньйо, Едегор (Холдінг, 90), Джака (Вієра, 79), Сака, Троссард (Мартінеллі, 68), Нкетіа

"Арсенал" після 23 турів посідає перше місце - у них 54 очки. У "Ман Сіті" на три бали менше при аналогічній кількості зіграних поєдинків.

Вас також можуть зацікавити новини: